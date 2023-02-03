https://sputnik-georgia.ru/20230203/avtorstvo-dokazano--izdan-sbornik-poeta-paolo-iashvili---274524801.html

Авторство доказано – издан сборник поэта Паоло Иашвили

Авторство доказано – издан сборник поэта Паоло Иашвили

Авторство произведения "Дневники Элене Дариани" много лет подвергалось сомнению 03.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-03T14:02+0400

2023-02-03T14:02+0400

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паоло иашвили

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Произведение "Дневники Элене Дариани" грузинского поэта Паоло Иашвили опубликовано по случаю 130-летия автора, говорится в сообщении министерства культуры Грузии в соцсети. Авторство произведения долгие годы подвергалось сомнению, а некоторые литературоведы утверждали, что оно написано Элене Бакрадзе, а не Иашвили. Дом-музей отреставрирован на родине поэта Паоло Иашвили>>Как пояснила министр культуры Тея Цулукиани, в сборнике собраны старые и новые аргументы, основанные на литературно-текстологическом анализе, доказывающие, что автор действительно Паоло Иашвили. Паоло Иашвили родился в селе Аргвети в 1937 году, печататься начал с 1911 года. В 1915 в Кутаиси им была организована литературная группа поэтов-символистов "Голубые рога", со следующего года стал выпускаться альманах "Голубой рог". После установления Советской власти в Грузии поэзия Иашвили стала склоняться к реализму. На русском языке стихи Паоло были изданы в переводе Бориса Пастернака.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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