https://sputnik-georgia.ru/20230203/gruppa-mgzavrebi-vypustila-vosmoy-albom-274508234.html
Группа "Мгзавреби" выпустила восьмой альбом
Группа "Мгзавреби" выпустила восьмой альбом
Новый альбом "Kamara" посвящен детству музыкантов группы 03.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-03T07:32+0400
2023-02-03T07:32+0400
2023-02-03T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Известная грузинская фолк-рок-группа "Мгзавреби" (Mgzavrebi) выпустила восьмой по счету альбом "Kamara".Группа поделилась фотографиями обложки альбома, где описала каждую новую песню. Там же отмечается, что весь альбом "Kamara" посвящен детству музыкантов группы.Коллектив "Мгзавреби" исполняет музыку в своем индивидуальном стиле, который совмещает фольклорные ритмы, многоголосие, импровизации, а также современные и классические элементы."Мгзавреби" основал вокалист Гиги Дедаламазишвили в 2006 году. В 2008 году вышел дебютный альбом коллектива "Ме мовигоне" (груз. "Я выдумал"), который стал в Грузии очень популярным. В 2016 году "Мгзавреби" стали обладателями российской премии "Чартова дюжина" в номинации "Взлом".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура
грузия, новости, культура
Группа "Мгзавреби" выпустила восьмой альбом
Новый альбом "Kamara" посвящен детству музыкантов группы
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Известная грузинская фолк-рок-группа "Мгзавреби" (Mgzavrebi) выпустила восьмой по счету альбом "Kamara".
Группа поделилась фотографиями обложки альбома, где описала каждую новую песню. Там же отмечается, что весь альбом "Kamara" посвящен детству музыкантов группы.
Коллектив "Мгзавреби" исполняет музыку в своем индивидуальном стиле, который совмещает фольклорные ритмы, многоголосие, импровизации, а также современные и классические элементы.
"Мгзавреби" основал вокалист Гиги Дедаламазишвили в 2006 году. В 2008 году вышел дебютный альбом коллектива "Ме мовигоне" (груз. "Я выдумал"), который стал в Грузии очень популярным. В 2016 году "Мгзавреби" стали обладателями российской премии "Чартова дюжина" в номинации "Взлом".