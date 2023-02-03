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Грузия заслуживает статус кандидата в ЕС – премьер
Грузия заслуживает статус кандидата в ЕС – премьер
Глава грузинского правительства назвал Грузию страной-реформатором 03.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-03T12:19+0400
2023-02-03T12:19+0400
2023-02-03T12:19+0400
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Отчет Еврокомиссии свидетельствует о том, что Грузия заслуживает предоставления статуса страны-кандидата на членства в Евросоюз, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Еврокомиссия обнародовала отчет по заявке Грузии на вступление в ЕС, который охватывает такие сферы, как судебная система и основные права, свобода и безопасность правосудия, государственные закупки, статистику и финансовый контроль, и другие. Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Обнародован отчет Еврокомиссии по заявке Грузии на вступление в ЕС>>Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, евросоюз
политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, евросоюз
Грузия заслуживает статус кандидата в ЕС – премьер
Глава грузинского правительства назвал Грузию страной-реформатором
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Отчет Еврокомиссии свидетельствует о том, что Грузия заслуживает предоставления статуса страны-кандидата на членства в Евросоюз, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Еврокомиссия обнародовала отчет по заявке Грузии на вступление в ЕС, который охватывает такие сферы, как судебная система и основные права, свобода и безопасность правосудия, государственные закупки, статистику и финансовый контроль, и другие.
"Документ четко отражает прогресс, достигнутый нашей страной на пути евроинтеграции и еще раз дает понять, что Грузия, как первый реформатор, заслуживает предоставления статуса страны-кандидата в Евросоюз", – написал Гарибашвили на своей странице в Twitter.
Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью.