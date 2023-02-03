https://sputnik-georgia.ru/20230203/gruziya-zasluzhivaet-status-kandidata-v-es--premer-274521725.html

Грузия заслуживает статус кандидата в ЕС – премьер

Грузия заслуживает статус кандидата в ЕС – премьер

Глава грузинского правительства назвал Грузию страной-реформатором 03.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-03T12:19+0400

2023-02-03T12:19+0400

2023-02-03T12:19+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

ираклий гарибашвили

еврокомиссия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/1f/273592379_0:0:958:540_1920x0_80_0_0_680d43f65655db840fbc1f3771c69c0b.jpg

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Отчет Еврокомиссии свидетельствует о том, что Грузия заслуживает предоставления статуса страны-кандидата на членства в Евросоюз, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Еврокомиссия обнародовала отчет по заявке Грузии на вступление в ЕС, который охватывает такие сферы, как судебная система и основные права, свобода и безопасность правосудия, государственные закупки, статистику и финансовый контроль, и другие. Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Обнародован отчет Еврокомиссии по заявке Грузии на вступление в ЕС>>Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, евросоюз