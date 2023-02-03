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Квартиры в Тбилиси получили еще 19 семей вынужденных переселенцев
Квартиры в Тбилиси получили еще 19 семей вынужденных переселенцев
Вынужденные переселенцы получили отремонтированные четырехкомнатные квартиры 03.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-03T14:43+0400
2023-02-03T14:43+0400
2023-02-03T14:43+0400
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Власти Грузии передали 19 многодетным семьям вынужденных переселенцев квартиры в новостройках Тбилиси, сообщает пресс-служба агентства Агентства переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода Грузии.Вынужденные переселенцы получили отремонтированные четырехкомнатные квартиры, которые соответствуют современным стандартам. По словам директора агентства Ираклия Мхеидзе, создание достойных жилищных условий для вынужденных переселенцев является одним из приоритетов государства и вдвойне радостно, когда квартиры получают многодетные семьи. Десятки семей вынужденных переселенцев получили квартиры в Тбилиси>>Как отметили в агентстве, с 2023 года темп и масштаб расселения вынужденных переселенцев увеличивается. В этом году начнется строительство многоэтажных зданий как в Тбилиси, так и регионах. В течение последующих 3-4 лет новыми квартирами будут удовлетворены 13 тысяч семей. В 2023 году будет закрыто несколько проблемных объектов, в которых проживают вынужденные переселенцы. На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют 286,8 тысячи человек, это более 90 тысяч семей. В Тбилиси всего проживает 37,8 тысячи семей переселенцев. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится годами стоять в очереди. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, тбилиси
Квартиры в Тбилиси получили еще 19 семей вынужденных переселенцев
Вынужденные переселенцы получили отремонтированные четырехкомнатные квартиры
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Власти Грузии передали 19 многодетным семьям вынужденных переселенцев квартиры в новостройках Тбилиси, сообщает пресс-служба агентства Агентства переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода Грузии.
Вынужденные переселенцы получили отремонтированные четырехкомнатные квартиры, которые соответствуют современным стандартам.
По словам директора агентства Ираклия Мхеидзе, создание достойных жилищных условий для вынужденных переселенцев является одним из приоритетов государства и вдвойне радостно, когда квартиры получают многодетные семьи.
Как отметили в агентстве, с 2023 года темп и масштаб расселения вынужденных переселенцев увеличивается. В этом году начнется строительство многоэтажных зданий как в Тбилиси, так и регионах. В течение последующих 3-4 лет новыми квартирами будут удовлетворены 13 тысяч семей.
В 2023 году будет закрыто несколько проблемных объектов, в которых проживают вынужденные переселенцы.
На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют 286,8 тысячи человек, это более 90 тысяч семей. В Тбилиси всего проживает 37,8 тысячи семей переселенцев. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится годами стоять в очереди.