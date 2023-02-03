https://sputnik-georgia.ru/20230203/litsenziya-na-taksi-v-gruzii-stanet-sobstvennostyu-voditeley-s-1-aprelya-274506779.html

Лицензия на такси в Грузии станет собственностью водителей с 1 апреля

Лицензия на такси в Грузии станет собственностью водителей с 1 апреля

Мэрия Тбилиси создаст платформу, на которой владелец прав на такси сможет торговать своей лицензией 03.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-03T07:01+0400

2023-02-03T07:01+0400

2023-02-03T07:01+0400

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каха каладзе

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такси

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Лицензия на такси станет постоянной, то есть она будет собственностью граждан, заявил на презентации третьего этапа реформы такси мэр Тбилиси Каха Каладзе. По словам Каладзе, мэрия Тбилиси создаст платформу, на которой владелец прав на такси сможет торговать своей лицензией. По словам Каладзе, права на такси не будут стоить тысячи или две тысячи лари, они будут стоить гораздо больше. "На это, конечно, уйдет определенное время, но у вас будет возможность держать в руках важный актив", – отметил Каладзе. На презентации реформы такси было отмечено, что главной целью новшеств было усилить рынок и улучшить качество обслуживания. На третьем этапе создается рынок лицензий машин категории А, которые станут вечными. Каладзе: лицензия таксиста в Тбилиси должна быть активом >>С 20 марта 2023 года мэрия Тбилиси прекратит выдачу лицензии прав категории А по старым системам. А с 1 апреля этого же года будут выдаваться лицензии категории А по новой системе. Они будут выдавать всем тем физическим лицам, которые с 1 октября 2019 года до 20 марта 2023 года хотя бы раз имели лицензию категории А. Напомним, что такси категории "А" – это машины белого цвета с левым рулем, водители которых имеют право подбирать пассажиров на улице, использовать "шашечки" и другие опознавательные знаки. Плюс этой лицензии также в том, что на такой машине может быть размещена реклама и для них есть бесплатные парковочные места в городе. Лицензию категории "В" получить проще, но она предусматривает ряд ограничений. Для этой лицензии необязательно красить машину в белый цвет или заклеивать ее белой пленкой. Машина этой категории может быть любого цвета. Такси в Тбилиси смогут обслуживать пассажиров на "баслайнах" >>Однако вместе с тем на таких автомобилях запрещается размещать опознавательные знаки такси, запрещается подбирать пассажиров на улице. Таким таксистам на машинах категории "B" разрешается работать только с таксомоторными компаниями и ездить только на вызовы. Реформой оказались недовольны многие таксисты. Они провели не одну акцию протеста, но после переговоров с представителями мэрии и некоторых уступок со стороны городских властей стороны пришли к консенсусу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси, такси