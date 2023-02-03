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Марат Касем подвергается пыткам в латвийской тюрьме - заявление адвоката
Марат Касем подвергается пыткам в латвийской тюрьме - заявление адвоката
Условия содержания Касема в рижской тюрьме попадают под действие Конвенции по предотвращению пыток, заявил адвокат 03.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-03T20:43+0400
2023-02-03T20:43+0400
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ТБИЛИСИ, 3 фев – Sputnik. Состояние здоровья арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема критическое, заявила его адвокат, подчеркнув, что ее подзащитному срочно требуется медицинская помощь.Адвокат отметила, что у Марата Касема проблемы с дыханием, из-за чего он вынужден открывать в камере окно, а спать ее подзащитному приходится в шапке и верхней одежде. Кроме того, у Касема обострилась подагра – отказывают пальцы на ногах, добавила правозащитник.Она подчеркнула, что на жалобы Марата Касема, в том числе и на стуки в дверь, никто в латвийской тюрьме не реагирует. Ему также ограничивают в звонках адвокату: позвонить разрешили лишь на третий день, хотя по закону он имеет право на такой звонок в любое время суток.Марат Касем: вся моя жизнь – череда случайностей >>По словам адвоката, тюремный врач холодно отнесся к жалобам и диагнозу Марата Касема и выдал ему простые таблетки от аллергии.Напомним, о задержании Касема спецслужбами Латвии стало известно 5 января. В этот же день прошло заседание суда, на котором рассматривался вопрос об избрании меры пресечения.Адвокат Касема настаивала на том, чтобы его отпустили под залог, однако суд принял решение избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. В тот же день журналист уже был переведен в рижскую Центральную тюрьму.Дмитрий Киселев выступил в поддержку журналиста Марата Касема – видео>>Была подана апелляция, однако 18 января рижский суд оставил Касема под стражей.Марат Касем – гражданин Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, латвия, литва, дмитрий киселев, россия сегодня, sputnik
Марат Касем подвергается пыткам в латвийской тюрьме - заявление адвоката
Условия содержания Касема в рижской тюрьме попадают под действие Конвенции по предотвращению пыток, заявил адвокат
ТБИЛИСИ, 3 фев – Sputnik. Состояние здоровья арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема критическое, заявила его адвокат, подчеркнув, что ее подзащитному срочно требуется медицинская помощь.
"Как сообщает адвокат, условия содержания в тюрьме Марата Касема попадают под действие Конвенции по предотвращению пыток. С 30 января Касема без оснований перевели в корпус к осужденным заключенным и поместили в одиночную камеру. В условиях антисанитарии и насекомых у Касема проявилась аллергия", - информирует Sputnik Ближнее зарубежье в своем Telegram-канале.
Адвокат отметила, что у Марата Касема проблемы с дыханием, из-за чего он вынужден открывать в камере окно, а спать ее подзащитному приходится в шапке и верхней одежде. Кроме того, у Касема обострилась подагра – отказывают пальцы на ногах, добавила правозащитник.
Она подчеркнула, что на жалобы Марата Касема, в том числе и на стуки в дверь, никто в латвийской тюрьме не реагирует. Ему также ограничивают в звонках адвокату: позвонить разрешили лишь на третий день, хотя по закону он имеет право на такой звонок в любое время суток.
По словам адвоката, тюремный врач холодно отнесся к жалобам и диагнозу Марата Касема и выдал ему простые таблетки от аллергии.
"Состояние здоровья Марата критическое. В данный момент адвокат готовит жалобу и требует медицинского освидетельствования своего подзащитного", - добавляет Sputnik Ближнее зарубежье.
Напомним, о задержании Касема спецслужбами Латвии стало известно 5 января. В этот же день прошло заседание суда, на котором рассматривался вопрос об избрании меры пресечения.
Адвокат Касема настаивала на том, чтобы его отпустили под залог, однако суд принял решение избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. В тот же день журналист уже был переведен в рижскую Центральную тюрьму.
Была подана апелляция, однако 18 января рижский суд оставил Касема под стражей.
Марат Касем – гражданин Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам.