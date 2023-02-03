https://sputnik-georgia.ru/20230203/marat-kasem-podvergaetsya-pytkam-v-latviyskoy-tyurme---zayavlenie-advokata-274549155.html

Марат Касем подвергается пыткам в латвийской тюрьме - заявление адвоката

Марат Касем подвергается пыткам в латвийской тюрьме - заявление адвоката

Условия содержания Касема в рижской тюрьме попадают под действие Конвенции по предотвращению пыток, заявил адвокат 03.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-03T20:43+0400

2023-02-03T20:43+0400

2023-02-03T20:43+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев – Sputnik. Состояние здоровья арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема критическое, заявила его адвокат, подчеркнув, что ее подзащитному срочно требуется медицинская помощь.Адвокат отметила, что у Марата Касема проблемы с дыханием, из-за чего он вынужден открывать в камере окно, а спать ее подзащитному приходится в шапке и верхней одежде. Кроме того, у Касема обострилась подагра – отказывают пальцы на ногах, добавила правозащитник.Она подчеркнула, что на жалобы Марата Касема, в том числе и на стуки в дверь, никто в латвийской тюрьме не реагирует. Ему также ограничивают в звонках адвокату: позвонить разрешили лишь на третий день, хотя по закону он имеет право на такой звонок в любое время суток.Марат Касем: вся моя жизнь – череда случайностей >>По словам адвоката, тюремный врач холодно отнесся к жалобам и диагнозу Марата Касема и выдал ему простые таблетки от аллергии.Напомним, о задержании Касема спецслужбами Латвии стало известно 5 января. В этот же день прошло заседание суда, на котором рассматривался вопрос об избрании меры пресечения.Адвокат Касема настаивала на том, чтобы его отпустили под залог, однако суд принял решение избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. В тот же день журналист уже был переведен в рижскую Центральную тюрьму.Дмитрий Киселев выступил в поддержку журналиста Марата Касема – видео>>Была подана апелляция, однако 18 января рижский суд оставил Касема под стражей.Марат Касем – гражданин Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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