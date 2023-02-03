https://sputnik-georgia.ru/20230203/na-infrastrukturnye-proekty-v-gruzii-potratyat-36-milliardov-lari-274547302.html

На инфраструктурные проекты в Грузии потратят 3,6 миллиардов лари

На инфраструктурные проекты в Грузии потратят 3,6 миллиардов лари

Стоимость текущих проектов строительства автомагистралей составляет 6,5 млрд лари, заявил министр 03.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-03T20:20+0400

2023-02-03T20:20+0400

2023-02-03T20:20+0400

грузия

новости

экономика

ираклий карселадзе

министерство инфраструктуры и регионального развития

строительство дороги

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. На реализацию 5,6 тысяч программ и проектов по развитию регионов и инфраструктуры в Грузии предусмотрено 3,6 миллиардов лари в 2023 году, сообщает пресс-служба Администрации правительства. Планы и основные направления министерства регионального развития и инфраструктуры в 2023 году премьер Ираклий Гарибашвили обсудил с главой ведомства Ираклием Карселадзе. Внимание также было уделено динамике реализации "Стратегии развития Грузии – Видение 2030". Глава Мининфраструктуры и его заместители предоставили премьеру информацию обо всех основных проектах, которые будут реализованы в текущем году.Cтроительство самого длинного тоннеля к границе Грузии с Россией - последние данные >>Было отмечено, что дорожная инфраструктура остается одним из основных приоритетов министерства, в частности развитие магистральных путей. В 2023 году продолжится строительство 207 километров магистральных дорог. Всего стоимость текущих проектов строительства автомагистралей составляет 6,5 млрд лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий карселадзе, министерство инфраструктуры и регионального развития, строительство дороги