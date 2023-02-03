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Обвиняемый в изнасиловании ребенка будет ждать приговора в тюрьме
Обвиняемый в изнасиловании ребенка будет ждать приговора в тюрьме
В случае признания виновным, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или бессрочное заключение 03.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-03T23:26+0400
2023-02-03T23:26+0400
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ТБИЛИСИ, 3 фев— Sputnik. Горийский районный суд избрал заключение в качестве меры пресечения 20-летнему мужчине, обвиняемого в изнасиловании семилетнего племянника, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным следствия, мужчина изнасиловал своего семилетнего племянника. Других подробностей дела неизвестно. Как удалось выяснить СМИ, ребенок со специальными нуждами рассказал о случившемся в школе. Педагог информировал полицию. В рамках расследования уже проведена экспертиза. С пострадавшим ребенком работают психологи. Между тем его дяде в случае признания виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, горийский районный суд
в мире, новости, происшествия, горийский районный суд
Обвиняемый в изнасиловании ребенка будет ждать приговора в тюрьме
23:26 03.02.2023 (обновлено: 23:30 03.02.2023)
В случае признания виновным, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 3 фев— Sputnik. Горийский районный суд избрал заключение в качестве меры пресечения 20-летнему мужчине, обвиняемого в изнасиловании семилетнего племянника, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным следствия, мужчина изнасиловал своего семилетнего племянника. Других подробностей дела неизвестно.
Как удалось выяснить СМИ, ребенок со специальными нуждами рассказал о случившемся в школе. Педагог информировал полицию.
В рамках расследования уже проведена экспертиза. С пострадавшим ребенком работают психологи.
Между тем его дяде в случае признания виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или бессрочное заключение.