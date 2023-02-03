https://sputnik-georgia.ru/20230203/otsenka-venetsianskoy-komissii-zakonoproekta-o-deoligarkhizatsii-budet-gotova-v-marte-274520593.html

Оценка Венецианской комиссии законопроекта "О деолигархизации" будет готова в марте

Оценка Венецианской комиссии законопроекта "О деолигархизации" будет готова в марте

Деолигархизация – одно из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС 03.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-03T12:02+0400

2023-02-03T12:02+0400

2023-02-03T12:02+0400

новости

грузия

венецианская комиссия

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Венецианская комиссия подготовит заключение о проекте закона "О деолигархизации", которое будет представлено для утверждения 10-11 марта, говорится в информации на сайте комиссии. Парламент Грузии отправил Венецианской комиссии английскую версию законопроекта "О деолигархизации" 1 декабря 2022 года. Решение было принято после соответствующих рекомендаций еврокомиссара Оливера Вахрея, а также представительства ЕС в Грузии. Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Разработанный правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" законопроект парламент Грузии уже принял в двух чтениях. На данном этапе до заключения Венецианской комиссии парламентское большинство приняло решение отказаться рассматривать проект в третьем окончательном чтении. Грузия идет в очень правильном направлении - канцлер Австрии>>Ранее оппозиция аргументировала недовольство проектом парламентского большинства тем, что Грузии нужен закон, который будет учитывать грузинские реалии, а не скопированный украинский закон, который адаптирован к реалиям Украины. Представители "Грузинской мечты" объясняют протест оппозиции тем, что в случае утверждения законопроекта под его действие попадает не основатель партии Бидзина Иванишвили, который ушел из политики в январе 2021 года, а некоторые оппозиционеры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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