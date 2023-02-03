https://sputnik-georgia.ru/20230203/putin-i-lavrov-skazali-takuyu-pravdu-kotoruyu-do-sikh-por-ne-smel-govorit-nikto-274540243.html

Путин и Лавров сказали такую правду, которую до сих пор не смел говорить никто

Путин и Лавров сказали такую правду, которую до сих пор не смел говорить никто

В своей авторской колонке Главный редактор агентства "ГРУЗИНФОРМ" Арно Хидирбегишвили анализирует слова президента России Владимира Путина и главы МИД соседней... 03.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-03T17:46+0400

2023-02-03T17:46+0400

2023-02-03T17:46+0400

грузия

политика

россия

германия

сша

владимир путин

сергей лавров

вано мерабишвили

азиатский банк развития (абр)

нато

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События последних дней в первый раз за долгие годы дают мне основания сообщить моим соотечественникам радостную весть - Грузия отныне вступила на путь расцвета, если, конечно, не случится ядерная война с непредсказуемыми последствиями. После 30 лет пыток Грузии неонацистским режимом Саакашвили, враг повержен - "Единое нацистское движение" и его придатки из радикальной оппозиции вконец разоблачены и отныне должны думать только об эмиграции за рубеж. Великий грузинский философ Мамардашвили как-то сказал, что истина превыше родины. Дело в том, что Путин и Лавров за последнюю неделю сказали людям такую правду, которую до сих пор не смел говорить никто и которая задевает очень многих, в том числе - само российское руководство. Этим президент России и её главный дипломат продемонстрировали всему миру, что они - креативные и смелые современные политики, которым чужды штампы. Всё началось с того, что 25 января Путин впервые практически назвал советские (впоследствии - российские) войска в Германии после 1945 года оккупационными. Добавлю, что ввёл советские "оккупационные войска" в Германию грузин Сталин и вывел их оттуда тоже грузин - Шеварднадзе, что было ошибкой, потому что американские оккупационные войска в Германии остались, и сегодня больше всего американских войск в Европе - пять из семи гарнизонов - находятся в Германии. Из-за этого, как напомнил Путин во время той же встречи со студентами в Юрьев день, немецкие патриоты - видные политики - заявляют, что их родина, Германия, по сей день остаётся оккупированной.В результате спустя 82 года после начала операции "Барбаросса" немецкие танки со свастикой опять собираются ворваться на Украину. Кроме того, что Шеварднадзе вывел из Германии Западную группу войск в одностороннем порядке, не потребовав, чтобы вместе с русскими Германию покинули и американцы, Шеварднадзе поверил обещаниям своих западных друзей – "колям", "геншерам" и "бушам" – на слово и не потрудился взять у них расписку, что взамен объединения Германии они обязуются "не расширять НАТО на Восток ни на дюйм". Сегодня, спустя 29 лет после объединения Германии, оказалось, что Сталин, который не доверял западным союзникам, был прав, а Шеварднадзе ошибался. В результате этой ошибки нацизм возродился в Германии и на Украине, а НАТО расширилось на Восток пятью волнами: в1999 году в Североатлантический альянс приняли Венгрию, Польшу и Чехию, в 2004 г. - Болгарию, Латвию, Литву, Румынию, Словакию, Словению, Эстонию, в 2009 г. - Албанию и Хорватию, в 2017 г. - Черногорию, в 2020 г. - Северную Македонию. Что касается Грузии: если Путин считает российские войска в Германии на протяжении 49 лет (с 1945 по 1994 гг.) точно такими же оккупационными, как американские - по сей день, являются ли российские войска в Абхазии и т. н. Южной Осетии тоже таковыми? Для тех, кто признаёт их территорией Грузии, да, но так или иначе, помня про роковую ошибку Шеварднадзе, Москва сегодня ждёт от Тбилиси расписку о неприменении силы в Абхазии, но не потому, что не доверяет нынешнему грузинскому правительству. Путин, как Сталин, справедливо не доверяет Западу, особенно с февраля прошлого года, после начала спецоперации на Украине. Ведь Запад в открытую продолжает требовать от Грузии открытия так называемого "второго фронта". А раз такой гарантии нет и доверять на слово Западу, как доверял президент Шеварднадзе, нельзя, то премьер-министр Грузии Гарибашвили предлагает новый принцип международных отношений - "Не доверяй, но сотрудничай" взамен старой формулы - "Доверяй, но проверяй". Ладно, не будем больше беспокоить покойного Шеварднадзе, тем более что ответственность за те ошибки с ним полностью разделяют покойные Горбачёв и Яковлев…Но как сегодня можно доверять Западу, когда Грузия так и не услышала извинений за то, что её не приняли в НАТО, но обманом заставили воевать в Ираке и Афганистане? Когда Грузии, сбросившей нацистский режим Саакашвили, не дали статус кандидата в ЕС, а дали Украине, которой сегодня правит нацистский режим Зеленского? Когда Грузии сначала продали "Джавелины", а сейчас требуют, чтобы она подарила их Украине, а сама открыла "Второй фронт" против России?Грузинский народ пока не услышал от Вашингтона извинений за их марионетку Саакашвили, из-за которой Грузия потеряла Абхазию и т. н. Южную Осетию. Как можно доверять Западу после того, как хвалёный швейцарский банк присвоил более 600 миллионов долларов Бидзины Иванишвили, якобы из-за того, что бизнесмен все еще имеет связи с Россией? Потому что Грузия не хочет открывать "второй фронт" против России? "Не доверяй, но сотрудничай" - гласит формула Гарибашвили. Да, Грузия вновь будет стараться максимально сотрудничать со всеми, используя выгоды своего сегодняшнего статус-кво, то есть безвизовый режим и Соглашение о свободной торговле Евросоюзом с одной стороны, а с другой - торговлю и безвиз для граждан России (в июне, возможно, будут отменены визы и для граждан Грузии, а в ближайшее время - восстановлено прямое авиасообщение с Россией). Грузия хочет оставаться привлекательной бизнес-платформой для всех, в том числе для граждан России, и поставлять на российский рынок свою продукцию. Грузия вовсе не желает отказываться от денежных переводов из России, от миллионной грузинской диаспоры, а также отказываться от России как от поставщика зерна и энергоносителей, что тут удивительного?! А относительно сотрудничества на "Кавказской платформе" 3+3, упомянутой Лавровым, то тут возникла новая проблема - привлечь Грузию будет легче, чем удержать Армению… Важный эпизод последних дней, который обрадовал всех порядочных граждан Грузии, но вызвал шок у оппозиции и посла США Келли Дегнан, - это распространённая в прошлый четверг партийным телевидением Саакашвили запись телефонного разговора между Карасиным и Абашидзе. В нем они отмечают прекрасное сотрудничество транспортных ведомств Грузии и России. Но откуда у главной оппозиционной телекомпании эта запись? Ответов тут может быть только два: или из Посольства США, которое считает нынешнюю власть Грузии пророссийской и имеет доступ к аппаратуре прослушки и тайной слежки, которую грузинским спецслужбам подарили США, или запись получена от экс-министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили по прозвищу "Два трупа". И это более чем возможно при условии, что Мерабишвили совсем недавно выложил в интернет телефонный компромат против неприемлемого для него председателя партии Мелия (и Мелия сегодня уже потерял свой пост из-за этого компромата). Тогда получается, что спустя 11 лет после смены власти в Грузии средства тайной тотальной слежки за гражданами по-прежнему остаются в руках прежней власти. Что касается новой дороги между Грузией и Россией, считаю, что, кроме упомянутого в разговоре Карасина с Абашидзе тоннеля на Верхний Ларс, который строят не русские, а китайцы, и финансируют не русские, а Азиатский банк развития (АБР) и Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), обязательно должна быть открыта и третья дорога из России в Грузию через Чечню - "Шатой - Итум-Кали - Шатили". В заключение опять вернусь к интервью Лаврова, который рассказал, как Саакашвили обманул Москву, когда взамен вывода российских баз из Батуми и Ахалкалаки обещал открыть в Грузии Совместный российско-грузинский антитеррористический центр, но испугался США. Оказывается, в этом случае в Батуми было бы всего 100 российских офицеров - специалистов по антитеррору, которые делились бы опытом с грузинскими военными, а не российская военная база, как нам врут соратники Саакашвили. Военными базами в Грузии являются Центр обучения и оценок НАТО в Крцаниси и Учебный центр боевой подготовке США в Вазиани… Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20230202/274499994.html

https://sputnik-georgia.ru/20230131/natsdvizhenie-poteryaet-storonnikov-iz-za-merabishvili-i-kezerashvili---volskiy-274434174.html

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Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

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Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

грузия, политика, россия, германия, сша, владимир путин, сергей лавров, вано мерабишвили, азиатский банк развития (абр), нато, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины 2022