https://sputnik-georgia.ru/20230203/strany-es-soglasovali-potolok-tsen-na-rossiyskie-nefteprodukty-274553726.html

Страны ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты

Страны ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты

США вместе с союзниками согласились ввести два ценовых потолка для нефтепродуктов из России 03.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-03T23:48+0400

2023-02-03T23:48+0400

2023-02-03T23:48+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Постпреды Евросоюза согласовали потолок цен на российские нефтепродукты, потолок будет установлен на уровне в 100 долларов за баррель на нефтепродукты, торгующиеся с премией, и 45 долларов за баррель на торгующиеся со скидкой. Ранее американское министерство финансов сообщало, что США вместе с союзниками согласились ввести два ценовых потолка для нефтепродуктов из России. Ограничить цены на российские нефтепродукты предполагается в феврале, когда от их закупок откажется Евросоюз и запретит их перевозку морским путем.Агентство Рейтер в свою очередь проинформировало со ссылкой на дипломатов об уровне согласованного потока цен: 100 долларов за баррель на нефтепродукты, торгующиеся с премией, и 45 долларов на нефтепродукты, торгующиеся со скидкой. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз вводит ценовой потолок на российские нефтепродукты вместе с "Большой семеркой".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эмбарго ЕС на российские нефтепродукты приведет к дальнейшей разбалансировке на мировых рынках.С 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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