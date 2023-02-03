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Страны ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты
Страны ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты
США вместе с союзниками согласились ввести два ценовых потолка для нефтепродуктов из России 03.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-03T23:48+0400
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2023-02-03T23:48+0400
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Постпреды Евросоюза согласовали потолок цен на российские нефтепродукты, потолок будет установлен на уровне в 100 долларов за баррель на нефтепродукты, торгующиеся с премией, и 45 долларов за баррель на торгующиеся со скидкой. Ранее американское министерство финансов сообщало, что США вместе с союзниками согласились ввести два ценовых потолка для нефтепродуктов из России. Ограничить цены на российские нефтепродукты предполагается в феврале, когда от их закупок откажется Евросоюз и запретит их перевозку морским путем.Агентство Рейтер в свою очередь проинформировало со ссылкой на дипломатов об уровне согласованного потока цен: 100 долларов за баррель на нефтепродукты, торгующиеся с премией, и 45 долларов на нефтепродукты, торгующиеся со скидкой. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз вводит ценовой потолок на российские нефтепродукты вместе с "Большой семеркой".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эмбарго ЕС на российские нефтепродукты приведет к дальнейшей разбалансировке на мировых рынках.С 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, экономика, россия, сша, урсула фон дер ляйен, совет ес, евросоюз, дмитрий песков, нефтепродукты, антироссийские санкции
в мире, новости, экономика, россия, сша, урсула фон дер ляйен, совет ес, евросоюз, дмитрий песков, нефтепродукты, антироссийские санкции
Страны ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты
США вместе с союзниками согласились ввести два ценовых потолка для нефтепродуктов из России
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Постпреды Евросоюза согласовали потолок цен на российские нефтепродукты, потолок будет установлен на уровне в 100 долларов за баррель на нефтепродукты, торгующиеся с премией, и 45 долларов за баррель на торгующиеся со скидкой.
Ранее американское министерство финансов сообщало, что США вместе с союзниками согласились ввести два ценовых потолка для нефтепродуктов из России. Ограничить цены на российские нефтепродукты предполагается в феврале, когда от их закупок откажется Евросоюз и запретит их перевозку морским путем.
"Постпреды ЕС сегодня одобрили потолки цен на нефтепродукты перед окончательным утверждением Советом ЕС", – сообщило шведское председательство в Совете ЕС в Twitter.
Агентство Рейтер в свою очередь проинформировало со ссылкой на дипломатов об уровне согласованного потока цен: 100 долларов за баррель на нефтепродукты, торгующиеся с премией, и 45 долларов на нефтепродукты, торгующиеся со скидкой.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз вводит ценовой потолок на российские нефтепродукты вместе с "Большой семеркой".
"Вместе с G7 мы устанавливаем предельные цены на эти продукты (российские нефтепродукты - ред.), сокращая доходы России, обеспечивая стабильность мировых энергетических рынков", - написала она в Twitter.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эмбарго ЕС на российские нефтепродукты приведет к дальнейшей разбалансировке на мировых рынках.
С 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.