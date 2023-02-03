https://sputnik-georgia.ru/20230203/surb-sarkis-2023-kak-prazdnuyut-den-pokrovitelya-vlyublennykh-274519287.html

Сурб Саркис 2023: как празднуют день покровителя влюбленных?

Сурб Саркис 2023: как празднуют день покровителя влюбленных?

День святого Саркиса или Сурб Саркис – праздник покровителя молодых и влюбленных в 2023-м армяне по всему миру отметят 4 февраля 03.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-03T13:01+0400

2023-02-03T13:01+0400

2023-02-03T13:01+0400

справки

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Армянская апостольская церковь в праздник Сурб Саркис поминает святого Саркиса – военачальника и христианского проповедника, который принял мученическую смерть во имя христовой веры в 363-м. Святого Саркиса любят и почитают все, а молодежь с давних пор ждет с нетерпением наступления праздника, чтобы узнать в канун Сурб Саркиса свое будущее. Сурб Саркис 2023: Гадание в день покровителя влюбленных>>Как отмечают Сурб Саркис отмечают официально с 2007 года, когда Католикос всех армян Гарегин II праздник святого Саркиса провозгласил Днем благословения молодых. С тех пор в Сурб Саркис, или День покровителя влюбленных, во всех церквях Армении и в странах, где живут армянские диаспоры, после праздничного богослужения, проводят обряд благословления молодых. В Тбилиси празднование Дня памяти святого Саркиса – покровителя влюбленных, по сложившейся традиции начинается с паломничества к часовне, названной в честь святого. Шествие, возглавляемое духовными отцами поместной церкви, начинается из храма Сурб Эчмиадзин. Верующие с ликом святого Саркиса и хоругвями направляются к старой часовне, расположенной в районе Харпух (в старом городе). Помолившись у руин старой часовни, паломники направляются к Кафедральной церкви Сурб Геворг (Святого Георгия), где проводится праздничная литургия, а после богослужения обряд благословения молодежи. Сурб Саркис по традиции принято отмечать и народными обрядами. По древнему обычаю молодые люди накануне праздника едят соленые лепешки и ложатся спать, надеясь во сне увидеть свою вторую половинку, которая даст им напиться. Еще один древний обычай связан с праздником. На крыше или балконе ставят поднос с мукой из жареной пшеницы, надеясь, что на нем останется след от копыта коня святого Саркиса, который, по легенде, пролетает с ангелами над домами. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки