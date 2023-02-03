https://sputnik-georgia.ru/20230203/vitse-premer-gruzii-saakashvili-osuzhden-i-dolzhen-otbyt-prigovor-274514167.html

Вице-премьер Грузии: Саакашвили осужден и должен отбыть приговор

Вице-премьер Грузии: Саакашвили осужден и должен отбыть приговор

Заключенный должен осознать, что совершил преступление и он является осужденным, заявила вице-премьер 03.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-03T00:09+0400

2023-02-03T00:09+0400

2023-02-03T00:09+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев— Sputnik. Экс-президент Грузии на данный момент является осужденным преступником и должен отбыть свое наказание, заявила вице-премьер Тея Цулукиани. Саакашвили приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам из пяти. Отсчет отбывания срока начался с момента его ареста 1 октября 2021 года. По ее словам, когда заключенный выбирает сложное поведение, наносит себе травмы, в таком случае Европейский суд будет рассматривать вопрос об ответственности в двух направлениях – ответственность администрации тюрем и ответственность самого заключенного. "Я думаю, испытание пенитенциарная служба прошла, и ответ – да, государство или пенитенциарная служба делают все необходимое", - сказала Цулукиани. Что касается ответственности заключенного вице-премьер пояснила, что заключенный должен осознать, что совершил преступление и он является осужденным. Директор клиники "Вивамеди" обвинил центр "Эмпатия" в ухудшении состояния Саакашвили >>"Человек обязан отбыть наказание и он должен перестать вредить себе. Конечно, в этой части ответственность полностью лежит на заключенном, так как государство делает все, чтобы остановить его от плохого поведения", - сказала Цулукиани. Между тем состояние Михаила Саакашвили остается главной темой обсуждения. Сегодня вопрос его состояния в очередной раз обсуждался в Европарламенте и звучали призывы отправить экс-президента на лечение за границу. Однако министр культуры отнеслась к этому скептически назвав выступления европарламентариев придуманными. В Тбилисском городском суде более месяца рассматривается вопрос освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья. Согласно комплексному медицинскому заключению, на которое ссылается защита, у Саакашвили кахексия (крайне сильное истощение организма человека) и деменция (одна из разновидностей слабоумия), что является основанием для освобождения пациента. Накануне министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили ест некалорийную еду и регулярно отказывается от выполнения медицинского назначения, и представители Специальной пенитенциарной службы Минюста не могут взять на себя ответственность за это. При этом Брегадзе отметил, что Саакашвили отказывается от предложенного врачами внутривенного питания и требует перевода в реанимацию, хотя объективных причин для этого нет. Он отметил, что это очередное продолжение членовредительства Саакашвили и оно поощряется политической силой. Страсти вокруг Саакашвили В Тбилисском городском суде уже более месяца рассматривается вопрос освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья. Экс-президент лишь раз принял участие в заседании, и то по видеосвязи, так как врачи не дают рекомендацию транспортировки в суд. С 12 мая он находится в гражданской клинике "Вивамеди". Семья и защита экс-президента многие месяцы настаивает на том, что он при смерти. С тех пор как суд приступил к рассмотрению вопроса об освобождении по состоянию здоровья, семья и адвокаты говорят о необходимости решения вопроса как можно быстрее, но каждый раз допрос свидетелей, а таковых десятки, занимает многие часы. Адвокаты Саакашвили пытаются доказать на суде, что Саакашвили тяжело болен и его лечение в нынешней обстановке не дает результатов, поэтому ему нужно предоставить возможность отправиться за рубеж в одну из тех клиник, которые специализируются на лечении таких пациентов. Между тем врачи, как местные, так и зарубежные, которые работали над комплексным медицинским заключением, настаивают на том, что Саакашвили не отказывается от еды, а не может есть из-за крайне тяжелого состояния здоровья. Среди приглашенных зарубежных экспертов были британский психиатр Корнелиус Катона, а также пятеро американских экспертов – хирург-ортопед Джеймс Коби, гастроэнтеролог Стюарт Финкель, невролог Шахин Эммануэль Лахани, токсиколог Дэвид Смит и эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит. Они уже дали показания в суде. Местные и зарубежные врачи, которые уже выступили в суде в качестве свидетелей по делу, заявили, что Саакашвили не получает должного лечения и что состояние его здоровья продолжает ухудшаться, поэтому единственная возможность спасти ему жизнь – это предоставление возможности лечиться в специализированной клинике за рубежом. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, михаил саакашвили, тея цулукиани, тбилисский городской суд, европарламент