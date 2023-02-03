https://sputnik-georgia.ru/20230203/talakvadze-zayavlenie-gosdepa-ssha--eto-otvet-rossii-274538836.html

Талаквадзе: Заявление Госдепа США – это ответ России

Талаквадзе: Заявление Госдепа США – это ответ России

Госдеп США пригрозил санкциями компаниям, которые будут обслуживать российские авиакомпании в аэропортах Грузии 03.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-03T16:43+0400

2023-02-03T16:43+0400

2023-02-03T16:43+0400

грузино-российские отношения

политика

грузия

новости

арчил талаквадзе

сергей лавров

госдеп сша

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Заявление Государственного департамента США является ответом на инициативу и заявление России по поводу восстановления прямого авиасообщения с Грузией, заявил вице-спикер парламента, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе. Госдеп США выразил обеспокоенность в связи с возможным возобновлением полетов между Грузией и Россией. В комментарии ведомства для грузинской службы "Голос Америки" отмечено, что компании, которые будут обслуживать российские авиакомпании в аэропортах Грузии, могут подвергнуться санкциям. При этом в ведомстве добавили, что "сейчас не время расширять взаимодействие с Россией". Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами. Лидеры правящей партии Грузии поприветствовали это. Это зависит не от нас – Кобахидзе о возобновлении прямых полетов между Грузией и РФ>>"Грузия зафиксировала свою позицию по этому поводу. Это не решение Грузии и не то, что требовала Грузия. Полеты были ограничены и заблокированы Россией в одностороннем порядке, и заявления также сделала Россия", - отметил Талаквадзе. Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с июля 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузино-российские отношения, политика, грузия, новости, арчил талаквадзе, сергей лавров, госдеп сша