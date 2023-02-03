https://sputnik-georgia.ru/20230203/talakvadze-zayavlenie-gosdepa-ssha--eto-otvet-rossii-274538836.html
Талаквадзе: Заявление Госдепа США – это ответ России
Талаквадзе: Заявление Госдепа США – это ответ России
Госдеп США пригрозил санкциями компаниям, которые будут обслуживать российские авиакомпании в аэропортах Грузии 03.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-03T16:43+0400
2023-02-03T16:43+0400
2023-02-03T16:43+0400
грузино-российские отношения
политика
грузия
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арчил талаквадзе
сергей лавров
госдеп сша
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Заявление Государственного департамента США является ответом на инициативу и заявление России по поводу восстановления прямого авиасообщения с Грузией, заявил вице-спикер парламента, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе. Госдеп США выразил обеспокоенность в связи с возможным возобновлением полетов между Грузией и Россией. В комментарии ведомства для грузинской службы "Голос Америки" отмечено, что компании, которые будут обслуживать российские авиакомпании в аэропортах Грузии, могут подвергнуться санкциям. При этом в ведомстве добавили, что "сейчас не время расширять взаимодействие с Россией". Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами. Лидеры правящей партии Грузии поприветствовали это. Это зависит не от нас – Кобахидзе о возобновлении прямых полетов между Грузией и РФ>>"Грузия зафиксировала свою позицию по этому поводу. Это не решение Грузии и не то, что требовала Грузия. Полеты были ограничены и заблокированы Россией в одностороннем порядке, и заявления также сделала Россия", - отметил Талаквадзе. Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с июля 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузино-российские отношения, политика, грузия, новости, арчил талаквадзе, сергей лавров, госдеп сша
грузино-российские отношения, политика, грузия, новости, арчил талаквадзе, сергей лавров, госдеп сша
Талаквадзе: Заявление Госдепа США – это ответ России
Госдеп США пригрозил санкциями компаниям, которые будут обслуживать российские авиакомпании в аэропортах Грузии
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Заявление Государственного департамента США является ответом на инициативу и заявление России по поводу восстановления прямого авиасообщения с Грузией, заявил вице-спикер парламента, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе.
Госдеп США выразил обеспокоенность в связи с возможным возобновлением полетов между Грузией и Россией. В комментарии ведомства для грузинской службы "Голос Америки" отмечено, что компании, которые будут обслуживать российские авиакомпании в аэропортах Грузии, могут подвергнуться санкциям. При этом в ведомстве добавили, что "сейчас не время расширять взаимодействие с Россией".
"Заявление Госдепа США является ответом на инициативу России и на заявление России. Что касается нас, то в наш адрес правительство США однозначно заявило, что Грузия не нарушает санкции. Грузия и в будущем не нарушит режим санкций", - заявил Талаквадзе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами. Лидеры правящей партии Грузии поприветствовали это.
"Грузия зафиксировала свою позицию по этому поводу. Это не решение Грузии и не то, что требовала Грузия. Полеты были ограничены и заблокированы Россией в одностороннем порядке, и заявления также сделала Россия", - отметил Талаквадзе.
Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с июля 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).