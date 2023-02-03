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Задержан обвиняемый в ранении трех человек в центре Тбилиси
Задержан обвиняемый в ранении трех человек в центре Тбилиси
Обвиняемый скрылся с места преступления, но его удалось задержать 03.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-03T16:23+0400
2023-02-03T16:23+0400
2023-02-03T16:23+0400
происшествия
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Полиция задержала 20-летнего молодого человека, разыскиваемого за ранение трех человек, в том числе полицейского, ему грозит до 20 лет тюрьмы, говорится в сообщении на сайте МВД. Следствие установило, обвиняемый 8 января 2023 года после словесной перепалки ножом ранил двух человек рядом с ночным клубом на улице Котэ Абхази в Тбилиси. Кроме того, он нанес телесные ранения и 38-летнему полицейскому, который патрулировал в указанном районе и прибыл на место происшествия. Обвиняемому удалось скрыться. Бригада скорой медпомощи доставила всех троих раненых в больницу, где им была оказана соответствующая помощь. Убийство, а не самоубийство – что произошло в Батуми>>Сотрудники правоохранительных органов вскоре установили личность обвиняемого и объявили его в розыск. Полиция задержала его в Тбилиси в результате комплексных оперативных мероприятий. Уголовное дело возбуждено по статьям "Нападение на сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей", "Попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах", а также "Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 16 до 20 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, тбилиси
происшествия, грузия, тбилиси
Задержан обвиняемый в ранении трех человек в центре Тбилиси
Обвиняемый скрылся с места преступления, но его удалось задержать
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Полиция задержала 20-летнего молодого человека, разыскиваемого за ранение трех человек, в том числе полицейского, ему грозит до 20 лет тюрьмы, говорится в сообщении на сайте МВД.
Следствие
установило, обвиняемый 8 января 2023 года после словесной перепалки ножом ранил двух человек рядом с ночным клубом на улице Котэ Абхази в Тбилиси. Кроме того, он нанес телесные ранения и 38-летнему полицейскому, который патрулировал в указанном районе и прибыл на место происшествия.
Обвиняемому удалось скрыться. Бригада скорой медпомощи доставила всех троих раненых в больницу, где им была оказана соответствующая помощь.
Сотрудники правоохранительных органов вскоре установили личность обвиняемого и объявили его в розыск. Полиция задержала его в Тбилиси в результате комплексных оперативных мероприятий.
Уголовное дело возбуждено по статьям "Нападение на сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей", "Попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах", а также "Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 16 до 20 лет.