https://sputnik-georgia.ru/20230204/gruziya-prinimaet-mezhdunarodnuyu-degustatsiyu-gruzinskogo-vina-274556853.html
Грузия принимает международную дегустацию грузинского вина
Грузия принимает международную дегустацию грузинского вина
Гости мероприятия смогли продегустировать 50 лучших грузинских вин, а в конкурсе приняли участие как крупные, так и мелкие производители вина 04.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-04T10:04+0400
2023-02-04T10:04+0400
2023-02-04T10:04+0400
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новости
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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. В Грузии проходит международная дегустация грузинского вина, сообщает телекомпания "Имеди". Главная цель мероприятия – популяризация грузинского вина. Гостями и участниками мероприятия являются эксперты отрасли, представители международных изданий и СМИ из Великобритании, Франции, США, Швеции, Китая, США. Среди представителей СМИ журналисты Douglas Blyde, Georgios Iordanidis, Arif Babayev, Erik Segelbaum, Le Figaro, The drinks Business magazine. Все они продегустируют лучшие грузинские вина. Грузия потратит миллионы на продвижение своего вина в 2023 году >>Гости мероприятия накануне продегустировали 50 лучших грузинских вин. В конкурсе приняли участие как крупные, так и мелкие производители вина. "Думаю, что эта платформа дает очень хорошую возможность для компаний для предоставления качественной продукции, популяризовать грузинское вино на международной арене в ведущих изданиях мира", - заявил основатель "Асканели" Гоча Чхаидзе. Гости также побывали в музее вина в Тбилиси. Они ознакомились с историей развития грузинского вина и культуры и осмотрели музейные экспонаты. В Грузии усилят контроль за качеством вина >>Некоторые иностранные журналисты впервые попробовали грузинское вино из квеври. "У грузинского вина действительно есть потенциал. Мы здесь ознакомились с производством вина из квеври…В Великобритании мы осторожно относимся и производим хорошее вино в небольших количествах, но эта уникальная коллекция является действительно открытием для нас", - сказал журналист из Англии Дуглас Блайд. Журналисты и гости мероприятия выразили желание ближе ознакомиться с грузинским виноделием.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, вино и виноделие грузии, грузинское вино
грузия, новости, экономика, вино и виноделие грузии, грузинское вино
Грузия принимает международную дегустацию грузинского вина
Гости мероприятия смогли продегустировать 50 лучших грузинских вин, а в конкурсе приняли участие как крупные, так и мелкие производители вина
ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. В Грузии проходит международная дегустация грузинского вина, сообщает телекомпания "Имеди".
Главная цель мероприятия – популяризация грузинского вина. Гостями и участниками мероприятия являются эксперты отрасли, представители международных изданий и СМИ из Великобритании, Франции, США, Швеции, Китая, США.
Среди представителей СМИ журналисты Douglas Blyde, Georgios Iordanidis, Arif Babayev, Erik Segelbaum, Le Figaro, The drinks Business magazine. Все они продегустируют лучшие грузинские вина.
Гости мероприятия накануне продегустировали 50 лучших грузинских вин. В конкурсе приняли участие как крупные, так и мелкие производители вина.
"Думаю, что эта платформа дает очень хорошую возможность для компаний для предоставления качественной продукции, популяризовать грузинское вино на международной арене в ведущих изданиях мира", - заявил основатель "Асканели" Гоча Чхаидзе.
Гости также побывали в музее вина в Тбилиси. Они ознакомились с историей развития грузинского вина и культуры и осмотрели музейные экспонаты.
Некоторые иностранные журналисты впервые попробовали грузинское вино из квеври.
"У грузинского вина действительно есть потенциал. Мы здесь ознакомились с производством вина из квеври…В Великобритании мы осторожно относимся и производим хорошее вино в небольших количествах, но эта уникальная коллекция является действительно открытием для нас", - сказал журналист из Англии Дуглас Блайд.
Журналисты и гости мероприятия выразили желание ближе ознакомиться с грузинским виноделием.