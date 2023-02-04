https://sputnik-georgia.ru/20230204/vlasti-gotovy-poyti-na-ustupki-v-voprose-izbraniya-narodnogo-zaschitnika-274554873.html
"Грузинская мечта" готова к уступкам в вопросе избрания омбудсмена
"Грузинская мечта" готова к уступкам в вопросе избрания омбудсмена
Кандидатура Народного защитника должна устраивать как правящую партию, так и оппозицию, заявил депутат 04.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-04T00:11+0400
2023-02-04T00:11+0400
2023-02-04T00:21+0400
грузия
новости
политика
ираклий кобахидзе
нино ломджария
грузинская мечта
народный защитник грузии
омбудсмен
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ТБИЛИСИ, 4 фев— Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готова предоставить оппозиции право выбора Народного защитника на своих условиях, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе. Полномочия прежнего Народного защитника Грузии Нино Ломджария истекли в начале декабря 2022 года. Нового защитника на осенней сессии парламента выбрать не удалось из-за разногласий правящей силы и оппозиции. При этом он назвал рациональным подход, что кандидатура Народного защитника должна нравиться большинству парламента. "В Конституции написано, что необходимо 90 депутатов для избрания Народного защитника, то есть минимум 90 депутатам должен понравиться кандидат. Нам тоже должен нравиться кандидат, не только оппозиции", - сказал Кобахидзе. Место Народного защитника Грузии пока вакантно: стороны ищут пути компромисса >>По его словам, у парламентского большинства сейчас 83 места в парламенте, и оно вправе вмешиваться в принятие решения. "Грузинская мечта" предлагала оппозиции сделать выбор между пятью кандидатами – Лейлой Гаприндашвили, Тинатин Эрквания, Нугзаром Кохреидзе, Георгием Махарадзе и Кетеван Чачава. Когда у Грузии будет новый Народный защитник? >>В то время как оппозиция настаивала на избрании Гии Бурджанадзе, Ани Абашидзе или Нази Джанезашвили. Представленные оппозицией кандидаты были категорически неприемлемы для правящей силы из-за поддержки оппозиции в различный период своей деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, нино ломджария, грузинская мечта, народный защитник грузии, омбудсмен
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, нино ломджария, грузинская мечта, народный защитник грузии, омбудсмен
"Грузинская мечта" готова к уступкам в вопросе избрания омбудсмена
00:11 04.02.2023 (обновлено: 00:21 04.02.2023)
Кандидатура Народного защитника должна устраивать как правящую партию, так и оппозицию, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 4 фев— Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готова предоставить оппозиции право выбора Народного защитника на своих условиях, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.
Полномочия прежнего Народного защитника Грузии Нино Ломджария истекли в начале декабря 2022 года. Нового защитника на осенней сессии парламента выбрать не удалось из-за разногласий правящей силы и оппозиции.
"Если будет представлена такая кандидатура, которая будет приемлема для большинства и оппозиции одновременно, у нас будет соответствующий подход", - сказал Кобахидзе.
При этом он назвал рациональным подход, что кандидатура Народного защитника должна нравиться большинству парламента.
"В Конституции написано, что необходимо 90 депутатов для избрания Народного защитника, то есть минимум 90 депутатам должен понравиться кандидат. Нам тоже должен нравиться кандидат, не только оппозиции", - сказал Кобахидзе.
По его словам, у парламентского большинства сейчас 83 места в парламенте, и оно вправе вмешиваться в принятие решения.
"Грузинская мечта" предлагала оппозиции сделать выбор между пятью кандидатами – Лейлой Гаприндашвили, Тинатин Эрквания, Нугзаром Кохреидзе, Георгием Махарадзе и Кетеван Чачава.
В то время как оппозиция настаивала на избрании Гии Бурджанадзе, Ани Абашидзе или Нази Джанезашвили.
Представленные оппозицией кандидаты были категорически неприемлемы для правящей силы из-за поддержки оппозиции в различный период своей деятельности.