https://sputnik-georgia.ru/20230203/posol-es-v-gruzii-pozdravil-vlasti-s-polozhitelnym-otchetom-evrokomissii-274545120.html
Посол ЕС в Грузии поздравил власти с положительным отчетом Еврокомиссии
Посол ЕС в Грузии поздравил власти с положительным отчетом Еврокомиссии
Еврокомиссия положительно оценила Грузию по 26 из 32 направлений 03.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-03T19:12+0400
2023-02-03T19:12+0400
2023-02-03T19:12+0400
политика
грузия
новости
ираклий кобахидзе
еврокомиссия
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ТБИЛИСИ, 3 фев— Sputnik. Поздравляю власти Грузии с публикацией положительного отчета, заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. Еврокомиссия обнародовала отчет по заявке Грузии на вступление в ЕС, который среди прочего охватывает такие сферы, как судебная система и основные права, свобода и безопасность правосудия, государственные закупки, статистика и финансовый контроль. При этом он отметил, что Евросоюз поможет Грузии в работе по направлениям, указанным в отчете. Обнародован отчет Еврокомиссии по заявке Грузии на вступление в ЕС>>"Конечно, нужно больше работать в определенных направлениях, и, конечно, Евросоюз, мы готовы помочь государственным ведомствам Грузии двигаться вперед. Однако, на мой взгляд, общая оценка очень положительная", - сказал Герчинский. Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, комментируя отчет Еврокомиссии, отметил, что Грузия значительно – на 12 баллов – опережает Молдову и почти по всем ключевым параметрам Украину. Между тем министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили заявил, что указанный отчет является техническим, однако имеет специальную градацию оценки, согласно которой из 32 секторальных направлений Грузия получила положительную оценку по 26. По его словам, по всем параметрам страна сохраняет лидерство в плане проведения реформ. Президент Грузии приветствует позитивную оценку Еврокомиссии>>Глава МИД Грузии выразил надежду, что при принятии политического решения в конце этого года европейская сторона учтет результаты выполнения 12 приоритетов, а также существующий прогресс в указанном отчете, который, по словам Дарчиашвили, является важнейшим элементом на пути к полноправному членству в ЕС. Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, еврокомиссия
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, еврокомиссия
Посол ЕС в Грузии поздравил власти с положительным отчетом Еврокомиссии
Еврокомиссия положительно оценила Грузию по 26 из 32 направлений
ТБИЛИСИ, 3 фев— Sputnik. Поздравляю власти Грузии с публикацией положительного отчета, заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.
Еврокомиссия обнародовала отчет
по заявке Грузии на вступление в ЕС, который среди прочего охватывает такие сферы, как судебная система и основные права, свобода и безопасность правосудия, государственные закупки, статистика и финансовый контроль.
"Я хотел бы поздравить правительство Грузии и государственные ведомства Грузии с публикацией этого очень позитивного отчета", - сказал Герчинский.
При этом он отметил, что Евросоюз поможет Грузии в работе по направлениям, указанным в отчете.
"Конечно, нужно больше работать в определенных направлениях, и, конечно, Евросоюз, мы готовы помочь государственным ведомствам Грузии двигаться вперед. Однако, на мой взгляд, общая оценка очень положительная", - сказал Герчинский.
Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, комментируя отчет Еврокомиссии, отметил, что Грузия значительно – на 12 баллов – опережает Молдову и почти по всем ключевым параметрам Украину.
Между тем министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили заявил, что указанный отчет является техническим, однако имеет специальную градацию оценки, согласно которой из 32 секторальных направлений Грузия получила положительную оценку по 26. По его словам, по всем параметрам страна сохраняет лидерство в плане проведения реформ.
Глава МИД Грузии выразил надежду, что при принятии политического решения в конце этого года европейская сторона учтет результаты выполнения 12 приоритетов, а также существующий прогресс в указанном отчете, который, по словам Дарчиашвили, является важнейшим элементом на пути к полноправному членству в ЕС.
Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью.