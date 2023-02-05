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Жена пыталась убить мужа в Рустави
Жена пыталась убить мужа в Рустави
По информации следствия, женщина ударила мужчину ножом в грудь и была задержана полицией на месте преступления 05.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-05T12:03+0400
2023-02-05T12:03+0400
2023-02-05T12:03+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Женщина до 40 лет ранила мужа ножом в городе Рустави (регион Квемо Картли), сообщает ИА "Инфо Рустави". По имеющимся данным, женщина ударила мужчину ножом в грудь. Полиция задержала женщину на месте преступления. Раненый был доставлен в клинику "Рустави". Медики оценивают его состояние как стабильное. По словам соседей, из квартиры супругов была слышна громкая речь и оскорбления. Словесный конфликт вскоре перерос в открытое противостояние. Другие детали не сообщаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, рустави
новости, грузия, происшествия, рустави
Жена пыталась убить мужа в Рустави
По информации следствия, женщина ударила мужчину ножом в грудь и была задержана полицией на месте преступления
ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik.
Женщина до 40 лет ранила мужа ножом в городе Рустави (регион Квемо Картли), сообщает ИА "Инфо Рустави"
.
По имеющимся данным, женщина ударила мужчину ножом в грудь. Полиция задержала женщину на месте преступления.
Раненый был доставлен в клинику "Рустави". Медики оценивают его состояние как стабильное.
По словам соседей, из квартиры супругов была слышна громкая речь и оскорбления. Словесный конфликт вскоре перерос в открытое противостояние. Другие детали не сообщаются.