https://sputnik-georgia.ru/20230205/zhena-pytalas-ubit-muzha-v-rustavi-274575734.html

Жена пыталась убить мужа в Рустави

Жена пыталась убить мужа в Рустави

По информации следствия, женщина ударила мужчину ножом в грудь и была задержана полицией на месте преступления 05.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Женщина до 40 лет ранила мужа ножом в городе Рустави (регион Квемо Картли), сообщает ИА "Инфо Рустави". По имеющимся данным, женщина ударила мужчину ножом в грудь. Полиция задержала женщину на месте преступления. Раненый был доставлен в клинику "Рустави". Медики оценивают его состояние как стабильное. По словам соседей, из квартиры супругов была слышна громкая речь и оскорбления. Словесный конфликт вскоре перерос в открытое противостояние. Другие детали не сообщаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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