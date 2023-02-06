https://sputnik-georgia.ru/20230206/abashidze-otvetil-na-obvineniya-o-taynykh-peregovorakh-v-moskve-274601858.html

Абашидзе ответил на обвинения о тайных переговорах в Москве

Абашидзе ответил на обвинения о тайных переговорах в Москве

Мечтающий о войне "ТВ Пирвели" все никак не поймет, что грязь всегда возвращается к ним, заключил спецпредставитель премьера Грузии 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T13:29+0400

2023-02-06T13:29+0400

2023-02-06T13:31+0400

грузия

новости

москва

зураб абашидзе

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Спецпредставитель премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураб Абашидзе обвинил оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели" в распространении лжи о якобы проводимых им тайных переговорах в Москве. Речь идет о репортаже, который вышел в эфир телеканала "ТВ Пирвели" 4 февраля. Он подчеркнул, что о переговорах, которые он с 2012 года проводит с Григорием Карасиным, ныне членом Совета Федерации России, в Праге, информированы как грузинское общество, так и соответствующие ведомства и западные партнеры."В передаче рефреном идет вопрос: "О чем говорил Зураб Абашидзе с российской стороной?" Вновь поясняю: в рамках т. н. пражского формата рассматриваем конкретные злободневные для Грузии вопросы, что в конечном счете, естественно, связано с судьбой грузинских территорий", – сказал Абашидзе. Очередной раунд Женевских переговоров перенесли на апрель>>При этом он подчеркнул, что "как видно, мечтающий о войне "ТВ Пирвели" все никак не поймет, что грязь всегда возвращается к ним".В условиях отсутствия дипотношений есть лишь два формата диалога между Грузией и Россией – это встречи Абашидзе и Карасина, а также международные Женевские переговоры, которые проводятся с 2008 года и в которых участвуют представители Грузии, России, де-факто властей Абхазии и Цхинвальского региона, а также представители США, ООН, Евросоюза и ОБСЕ.Ничего скандального - Абашидзе об аудиозаписи разговора с Карасиным>>Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после августовской войны 2008 года в ответ на признание Москвой суверенитета Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, москва, зураб абашидзе