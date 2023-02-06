https://sputnik-georgia.ru/20230206/gruziya-podderzhivaet-narod-turtsii--prezident-vyrazila-svoi-soboleznovaniya-274602650.html

Грузия поддерживает народ Турции – президент выразила свои соболезнования

Грузия поддерживает народ Турции – президент выразила свои соболезнования

Разрушительное землетрясение в Турции унесло жизни 284 человек, а в Сирии – 237 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T14:49+0400

2023-02-06T14:49+0400

2023-02-06T14:49+0400

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землетрясение в турции 2023

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили скорбит в связи с гибелью людей из-за смертоносного землетрясения в Турции.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 912 человек, пострадали 5 385. Спасены 2 470 человек. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте."Грузия поддерживает народ Турции в это время. Я выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаю сил тем, кто первым прибыл на место происшествия", – написала президент на своей странице в соцсети Twitter.Кроме того, слова соболезнования выразили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Председатель парламента Грузии соболезнует жителям Турции>>В трех провинциях Сирии в результате землетрясения, по последним данным Минздрава, жертвами землетрясения в стране стали 326 человек, пострадали 1 042.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, саломе зурабишвили , турция, сирия, землетрясение, землетрясение в турции 2023