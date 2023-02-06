https://sputnik-georgia.ru/20230206/khudoni-ges-v-gruzii-postroyat-bez-zatopleniya-tserkvi-i-kladbischa-274614958.html

Худони ГЭС в Грузии построят без затопления церкви и кладбища

Худони ГЭС в Грузии построят без затопления церкви и кладбища

Правительство работает над новым проектом, который исключит необходимость затопления в случае строительства 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T16:48+0400

2023-02-06T16:48+0400

2023-02-06T16:48+0400

грузия

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энергетика грузии

худони гэс

ингури гэс

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Во время строительства Худони ГЭС на реке Ингури не придется затапливать село, церковь и кладбища, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Худони ГЭС - недостроенная гидроэлектростанция на реке Ингури в высокогорной Сванетии, выше Ингури ГЭС. Процесс ее строительства в разное время вызывал большие протесты со стороны местных жителей, которые не хотели лишиться своих домов, церкви и могил предков, так как проект Худони подразумевает затопление села Хаиши, которое ждет переселение в случае строительства ГЭС. По поручению премьера правительство работает над новым проектом, который исключит необходимость затопления в случае строительства. "Мощность может быть немного снижена, но наши специалисты говорят нам, что выработка может быть почти такой же", - сказал премьер. Премьер напомнил, что в стране планируется реализация таких крупных проектов с участием государства. "Мы должны быть ведущим в этих проектах, потому что это проекты общегосударственного значения, государственной важности", - отметил Гарибашвили. История Худони ГЭС Строительство Худони в Сванетии началось еще в начале 80-х годов прошлого столетия, но было заморожено по требованию Партии зеленых Грузии. На ее строительство тогда было затрачено порядка 150 миллионов долларов. В апреле 2011 года между правительством Грузии и компанией Trans Electrica был подписан договор по Худони ГЭС, где предусмотрено условие использования в Грузии электроэнергии, выработанной зимой, и право экспорта излишков электроэнергии в остальные месяцы. Правительство Грузии вернуло проект Худони ГЭС на реке Ингури в госсобственность >>Тем не менее, по не совсем понятным причинам, компания так и не смогла реализовать проект. В конце 2022 года стало известно, что правительство решило выкупить Худонскую гидроэлектростанцию у инвестора и в текущем году активно займется реализацией проекта. Как заявили власти, проект Худони ГЭС имеет особую нагрузку и значение для электросистемы Грузии, в том числе для повышения эффективности работы существующей Ингури ГЭС. Проект Худонской гидроэлектростанции, инвестиционная стоимость которого составляет более 1,1 миллиарда долларов, подразумевает строительство ГЭС мощностью 702 МВт на реке Ингури, в 30 километрах выше по течению от Ингури ГЭС. Каладзе: Худони ГЭС будет построена >>Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году оно вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет правительства. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом. В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году. Правительство Грузии изменяет схему содействия инвестициям при строительстве ГЭС >>Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 10,8 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали около 3,4 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 87,49 миллиона киловатт-часов. В связи превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, энергетика грузии, худони гэс, ингури гэс, ираклий гарибашвили