https://sputnik-georgia.ru/20230206/kraken-v-gruzii--kakova-epidsituatsiya-v-strane-274623960.html

"Кракен" в Грузии – какова эпидситуация в стране

"Кракен" в Грузии – какова эпидситуация в стране

Штамм "Кракен" отличается быстрым распространением и низкой восприимчивостью к вакцинам 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T19:36+0400

2023-02-06T19:36+0400

2023-02-06T19:36+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. В течение последующих двух-трех недель новый штамм "омикрона" - "кракен", вероятно, станет основным в Грузии, заявил аллерголог Бидзина Кулумбегов в пресс-центре "Мтавари". "Кракен" - новый субвариант "омикрона", который считают самым быстро распространяющимся из всех известных штаммов. Известно, что "кракен" не отличается тяжелым течением. Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения распространило информацию о том, что во многих странах Европы, в том числе в Грузии, наблюдается 20-процентный рост новых случаев инфицирования, сообщил грузинский аллерголог.По словам экспертов, в декабре в Грузии было зафиксировано 2569 случаев коронавируса, а в январе - 4670. То есть на лицо почти 66-процентный рост, вызванный "омикроном", отметил он. Пиковый показатель случаев инфицирования коронавирусом в Грузии был зафиксировано в период с 10 по 20 января. Распространение гриппа в Грузии соответствует норме – главный инфекционист>>По мнению Кулумбегова, "кракен" заменит штаммы BA4-BA5, которые сейчас доминируют в Грузии, и будет будет встречаться в большинстве случаев. Медик отмечает, что "кракен" наименее восприимчив к вакцинам, и выразил сожаление в связи с тем, что в Грузии до сих пор нет препарата нового поколения, так называемой бивалентной, улучшенной вакцины. Что касается глобальной ситуации, то по миру в январе зафиксировано 20 миллионов лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, из них 114 тысяч пациентов скончались, сообщил медик. По сравнению с предыдущим месяцем наблюдается 70-процентное снижение случаев инфицирования, однако на 60% вырос показатель смертности. Основной рост новых случаев приходится на Азию и страны Тихого океана. Онищенко: Грузии не стоит бояться "кракена">>Кулумбегов посоветовал всем носить медицинские маски в транспорте и общественных местах, так как они защищают не только от коронавируса, но и от вируса гриппа и других респираторных инфекций. Аллерголог отметил, что коронавирус ослаб, однако он все еще глобально опасен, и Всемирная организация здравоохранения не спешит объявить пандемию завершенной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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