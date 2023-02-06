https://sputnik-georgia.ru/20230206/natsdvizhenie-pytaetsya-vernut-vlast-s-pomoschyu-peregruppirovki-spiker-parlamenta-274621135.html

"Нацдвижение" пытается вернуть власть с помощью перегруппировки: спикер парламента

"Нацдвижение" пытается вернуть власть с помощью перегруппировки: спикер парламента

Мы имеем дело не с какими-то идеями, а с политическими проектами, заявил председатель парламента 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T19:15+0400

2023-02-06T19:15+0400

2023-02-06T19:15+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" последние десять лет пытается вернуться к власти с помощью различных перегруппировок, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе ранее заявил, что на данный момент в стране нет перспективы создания большого оппозиционного единства и рассмотрение вопроса перенесено на будущий год. При этом Джапаридзе разъяснил, что это не касается координации "Стратегии Агмашенебели", "Дроа" и "Гирчи – больше свободы". Глава грузинского законодательного органа считает, что "Национальное движение" и три оппозиционные партии - "Стратегии Агмашенебели", "Дроа" и "Гирчи – больше свободы" - на самом деле представляют одну группу. "Подобное объединение не первое. То в одной формации, то в другой. На самом деле ни отдельного объединения трех партий и ни "Национального движения" не существует. Это одна группа", - заявил Папуашвили. Спикер парламента отметил, что эти люди были бывшими лидерами "Национального движения". Турбулентность в ЕНД: оппозиционеры отказываются от членства в политсовете >>"Соответственно, это "Национальное движение" и ее политическая философия, которая основывается на насилии. Уже десять лет они пытаются вернуть власть с помощью различных перегруппировок. Ответ общества, что им не место у власти", - заявил Папуашвили. Лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе озвучил идею создания "Большого европейского оппозиционного единства" еще в сентябре 2022 года. В качестве своих потенциальных партнеров он назвал партию "Дроа", "Лело для Грузии" и партию "Гирчи – больше свободы". Готовность к сотрудничеству, в случае формирования новой коалиции, тогда выразили и члены партии "Нацдвижение". Теневое правление и автократия: Мелия рассказал об "удивительной демократии" в ЕНД>>Между тем один из лидеров партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе заявил, что создание оппозиционного объединения в Грузии с участием "Национального движения" будет огромной ошибкой. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе ранее назвал эти партии сателлитами и фаворитами "Единого национального движение". Как отметил Кобахидзе, от перестановки слагаемых сумма не меняется, как бы де-факто коалиция ни перегруппировалась, политический ландшафт никак не изменится.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, грузинская мечта, единое нацдвижение