https://sputnik-georgia.ru/20230206/turbulentnost-v-end-oppozitsionery-otkazyvayutsya-ot-uchastiya-v-politsovete-partii-274603976.html
Турбулентность в ЕНД: оппозиционеры отказываются от членства в политсовете
Турбулентность в ЕНД: оппозиционеры отказываются от членства в политсовете
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Оппозиционные политики Эка Херхеулидзе, Акакий Минашвили и Георгий Киртадзе отказались входить в состав политсовета крупнейшей... 06.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-06T15:06+0400
2023-02-06T15:06+0400
2023-02-06T15:28+0400
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Оппозиционные политики Эка Херхеулидзе, Акакий Минашвили и Георгий Киртадзе отказались входить в состав политсовета крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" и поставили под вопрос его легитимацию. В воскресенье состоялся 10-й по счету съезд "Национального движения", в ходе которого официально утвердили нового председателя партии Левана Хабеишвили и другие руководящие лица партии. Генсеком партии стал Петер Цискаришвили, а руководителем политсовета – Леван Бежашвили. Все справедливо? Как написала Херхеулидзе на своей странице в соцсети, полномочия политсовета партии истекали в марте. Вместо марта политсовет партии избрали накануне, а вместо электронных выборов, по словам Херхеулидзе, придумали квоты по собственному желанию. При этом, по ее информации Херхеулидзе, бывшего председателя партии Нику Мелия, который набрал на выборах председателя ЕНД 40% голосов, вовсе изъяли из списка членов политсовета. Зато придумали квоту "по заслуге", и этой квотой воспользовались те, которые бежали после поражения в 2012 году (после смены власти в Грузии – ред.). Теневое правление и автократия: Мелия рассказал об "удивительной демократии" в ЕНД>>Как отметила Херхеулидзе, благодаря такому же пониманию, из списка политсовета изъяли людей, которые "в условиях подобного штурма на собственных плечах сохранили партию". В их числе Зураб Меликишвили, Нугзар Циклаури, Хатуна Очиаури и Георгий Патарая, отметила политик."Ясно, что меня не будет там, где вы не оставили место для моих уставших от борьбы друзей. Поскорее вычеркните меня (из состава политсовета – ред.)", – написала Херхеулидзе. "Легитимация на нуле"В свою очередь Минашвили написал, что легитимация нынешнего политсовета ровна нулю. "Квота из пяти человек" председателя и генсека – вообще аномалия для демократических процессов. Жаль, что "новый" менеджмент партии начинает свою деятельность в такой форме", – написал Минашвили. Как отметил Минашвили, за спиной десятки тысяч сторонников "Национального движения" они распределили позиции в партии и породили новый очаг несправедливости. Путь в никуда: грузинский эксперт рассказал об итогах выборов в партии Саакашвили>>Не собирается входить в состав политсовета и член "Национального движения" Георгий Киртатдзе. "Естественно, я не собираюсь быть членом того органа, правила комплектации, публичность и прозрачность которого стоят под большим вопросом", – написал Киртадзе. "Верните выборы"Вернуть выборы политсовета в "Национальном движение" с широким участием потребовал член партии Звиад Куправа. "Обращаюсь к вам, принявшим это крайне опасное решение: верните выборы политсовета. Так как это было оговорено в марте и с широки участием", – написал Куправа на своей странице в соцсети. Будут ли оппозиционные партии Грузии сотрудничать с "Нацдвижением"?>>Нынешний председатель "Национального движения" Леван Хабеишвили заявил, что решения были приняты в ускоренном порядке, чтобы партия смогла быстро продолжить функционировать, и чтобы не были созданы в том числе бюрократические проблемы. Сегодня все эти бюрократические проблемы решены, отметил Хебеашвили после съезда. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, политика, грузия, леван хабеишвили, леван бежашвили, звиад куправа
новости, политика, грузия, леван хабеишвили, леван бежашвили, звиад куправа
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Оппозиционные политики Эка Херхеулидзе, Акакий Минашвили и Георгий Киртадзе отказались входить в состав политсовета крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" и поставили под вопрос его легитимацию.
В воскресенье состоялся 10-й по счету съезд "Национального движения", в ходе которого официально утвердили нового председателя партии Левана Хабеишвили и другие руководящие лица партии. Генсеком партии стал Петер Цискаришвили, а руководителем политсовета – Леван Бежашвили.
Все справедливо?
Как написала Херхеулидзе на своей странице в соцсети, полномочия политсовета партии истекали в марте. Вместо марта политсовет партии избрали накануне, а вместо электронных выборов, по словам Херхеулидзе, придумали квоты по собственному желанию.
"Считали и считаем, что новых членов должны были избрать электронным методом… Состоялось заседание политсовета, на котором людям не только не предложили избирать электронным способом, но приняли правило, полностью отвергающее демократические принципы", – написала Херхеулидзе.
При этом, по ее информации Херхеулидзе, бывшего председателя партии Нику Мелия, который набрал на выборах председателя ЕНД 40% голосов, вовсе изъяли из списка членов политсовета. Зато придумали квоту "по заслуге", и этой квотой воспользовались те, которые бежали после поражения в 2012 году (после смены власти в Грузии – ред.).
Как отметила Херхеулидзе, благодаря такому же пониманию, из списка политсовета изъяли людей, которые "в условиях подобного штурма на собственных плечах сохранили партию". В их числе Зураб Меликишвили, Нугзар Циклаури, Хатуна Очиаури и Георгий Патарая, отметила политик.
"Ясно, что меня не будет там, где вы не оставили место для моих уставших от борьбы друзей. Поскорее вычеркните меня (из состава политсовета – ред.)", – написала Херхеулидзе.
"Легитимация на нуле"
В свою очередь Минашвили написал, что легитимация нынешнего политсовета ровна нулю.
"Квота из пяти человек" председателя и генсека – вообще аномалия для демократических процессов. Жаль, что "новый" менеджмент партии начинает свою деятельность в такой форме", – написал Минашвили.
Как отметил Минашвили, за спиной десятки тысяч сторонников "Национального движения" они распределили позиции в партии и породили новый очаг несправедливости.
Не собирается входить в состав политсовета и член "Национального движения" Георгий Киртатдзе.
"Естественно, я не собираюсь быть членом того органа, правила комплектации, публичность и прозрачность которого стоят под большим вопросом", – написал Киртадзе.
"Верните выборы"
Вернуть выборы политсовета в "Национальном движение" с широким участием потребовал член партии Звиад Куправа.
"Обращаюсь к вам, принявшим это крайне опасное решение: верните выборы политсовета. Так как это было оговорено в марте и с широки участием", – написал Куправа на своей странице в соцсети.
Нынешний председатель "Национального движения" Леван Хабеишвили заявил, что решения были приняты в ускоренном порядке, чтобы партия смогла быстро продолжить функционировать, и чтобы не были созданы в том числе бюрократические проблемы. Сегодня все эти бюрократические проблемы решены, отметил Хебеашвили после съезда.