https://sputnik-georgia.ru/20230206/pravitelstvo-gruzii-prodolzhit-podderzhku-vysokogornykh-regionov-274588608.html

Правительство Грузии продолжит поддержку высокогорных регионов

Правительство Грузии продолжит поддержку высокогорных регионов

На сегодняшний день статус высокогорного поселения присвоен 1 801 населенному пункту, что составляет около 49% от общего числа поселений Грузии 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T07:01+0400

2023-02-06T07:01+0400

2023-02-06T07:54+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Министерство регионального развития и инфраструктуры разработает стратегию горных поселений на 2024-2030 годы, в которой будет учтена реализация различных целевых программ, ориентированных на территориальное развитие горных населенных пунктов, сообщает пресс-служба Администрации правительства. В 2015 году правительство Грузии поставило приоритетом развитие гор и приняло закон "О развитии высокогорных регионов". Тогда для помощи регионам был создан Национальный совет гор и Фонд развития высокогорных поселений. Власти ввели социальные и налоговые льготы для повышения уровня жизни населения в высокогорьях и стимулирования экономической активности в горах. В настоящее время идет реализация плана действий на 2021-2023 годы стратегии развития высокогорных населенных пунктов на 2019-2023 годы. В высокогорных регионах Грузии активизируют выполнение инфраструктурных проектов >>План действий включает 53 мероприятия, направленных на развитие высокогорных поселений, на что в течение трех лет планируется потратить 968,5 миллиона лари. В 2021-2022 годах фактическое исполнение бюджета составило 450 миллионов лари. На сегодняшний день статус высокогорного поселения присвоен 1 801 населенному пункту, что составляет около 49% от общего числа поселений Грузии. По последним данным 264,3 тысячи человек имеют статус жителя горного поселения. В высокогорных регионах Грузии запланированы новые сельхозпроекты >>С момента вступления в силу Закона Грузии "О развитии горных регионов" до настоящего времени в виде различных социальных пособий или выплат было выдано в общей сложности 505,6 млн лари, из которых в 2022 году было выдано 103 млн лари. Высокогорным считается поселение, которое находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря и выше. В исключительных случаях с учетом рельефа, природных и демографических условий данный статус сможет получить поселение, расположенное выше 800 метров над уровнем моря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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