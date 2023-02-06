https://sputnik-georgia.ru/20230206/premer-nedovolen-zavyshennymi-tsenami-na-toplivo-v-gruzii-274631535.html

Премьер недоволен завышенными ценами на топливо в Грузии

Премьер недоволен завышенными ценами на топливо в Грузии

Премьер уверен, что импортеры учтут положение народа, текущую ситуацию и начнут снижать цены 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T22:14+0400

2023-02-06T22:14+0400

2023-02-06T22:14+0400

грузия

новости

экономика

ираклий гарибашвили

нефтепродукты

цены на топливо

агентство конкуренции грузии

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. В Грузии импортеры нефтепродуктов работают с высокой прибылью, разница между себестоимостью автомобильного топлива и ее ценой в автозаправочных станциях составляет от 0,80-1 лари за литр, что неприемлемо и требует изучения, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Причинами высоких цен на топливо в Грузии премьер начал интересоваться с мая 2022 года. Разобраться в вопросе было поручено экономическому совету правительства, а обзор рынка лег на плечи Агентства конкуренции, которое предоставит окончательный отчет о состоянии на рынке топлива в Грузии в конце февраля. Премьер напомнил, что в результате вмешательства правительства цены на топливо снижены, но данные за декабрь 2022 года показывают, что есть высокая маржа, и импортеры нефти по-прежнему работают с высокой прибылью, что также недопустимо. По словам премьера, необходимо решить этот вопрос как можно скорее, добавив, что это его принципиальная позиция. Гарибашвили обратился к министрам разобраться в вопросе, встретиться с импортерами нефтепродуктов и снизить цены до разумных пределов. Исследование рынка топлива в Грузии подходит к концу – Агентство конкуренции >>"Я верю, что эти люди, наши сограждане, импортеры, учтут положение нашего народа, текущую ситуацию и начнут снижать цены. Это наше ожидание и большая надежда", - заявил Гарибашвили. По решению премьера, министры экономики, финансов и сельского хозяйства будут активно заниматься вопросом стоимости топлива и создадут рабочую группу. Также, по словам Гарибашвили, ранее импортеры высокую стоимость топлива связывали с обесцениванием курса национальной валюты. Тем не менее, несмотря на укрепление лари, цены сохранены на прежней отметке. Мониторинг рынка Цены на топливо в Грузии начали расти с осени 2021 года, однако резкие скачки были зафиксированы в феврале-марте 2022 года. В частности бензин АИ-92 за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,4 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума – 4 лари (1,5 доллара). Агентство конкуренции начало исследовать деятельность пяти крупных реализаторов топлива в стране после мониторинга рынка за семь месяцев 2022 года. По его результатам, несмотря на снижение цен на нефть на мировых рынках и укрепление национальной валюты, стоимость топлива в Грузии оставалась высокой. После этого Агентство перешло с мониторинга на исследование рынка, чтобы выяснить, насколько честными были действия компаний по продаже топлива за 7 месяцев прошлого года и не было ли это связано с ценой, сформированной в результате каких-либо нерыночных сил.Россия поставляет в Грузию самое дешевое топливо, но цены не снижаются - кто виноват? >>>В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть – импортируют напрямую. На сегодняшний день в сетях брендированных бензозаправочных станций средняя цена составляет: премиум – 2,89-3,09 лари за литр, регуляр – 2,69-2,82 лари за литр, супер – 3,58-3,59 лари за литр, евро дизель – 3,74-3,87 за литр, дизель – 3,40-3,84 лари за литр. Курс лари к доллару - 2,6 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, нефтепродукты, цены на топливо, агентство конкуренции грузии