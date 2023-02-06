https://sputnik-georgia.ru/20230206/stalo-izvestno-o-gibeli-esche-odnogo-grazhdanina-gruzii-vo-vremya-zemletryaseniya-v-turtsii-274630002.html

Стало известно о гибели еще одного гражданина Грузии во время землетрясения в Турции

Стало известно о гибели еще одного гражданина Грузии во время землетрясения в Турции

Информацию о гибели гражданина Грузии в городе Антакья посольству сообщил очевидец 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T21:31+0400

2023-02-06T21:31+0400

2023-02-06T22:26+0400

турция

новости

происшествия

грузия

землетрясение в турции 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/06/274594099_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_a141f9d18166c84a241a80baedcc4dda.jpg

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Стало известно о гибели второго гражданина Грузии во время землетрясения в Турции, сообщает Первый канал со ссылкой на посольство Грузии в Турции. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 1 541 человек, получили ранения - 9 733. Обрушилось 2 824 здания. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это была самая значительная катастрофа с 1939 года.Информацию о гибели гражданина Грузии в городе Антакья посольству сообщил очевидец. МИД Грузии после землетрясения открыл "горячую линию" в Турции>> Ранее было сообщено о гибели 67-летней гражданки Грузии Нани Зарандия также в городе Антакья. В посольстве Грузии в Турции информированы о произошедшем и начаты соответствующие процедуры для доставки тела Зарандия на родину. По информации посольства, дипломатические представительства Грузии работают круглосуточно, чтобы получать информацию о гражданах Грузии в Турции и оказывать им помощь. Посольство на связи с членами семьи погибшего и соответствующими структурами Турции. Отголоски землетрясения в Турции скоро ощутят на Кавказе – эксперт >>По информации посла Грузии в Турции Георгия Джанджгава, большинство из 10 граждан Грузии, которые считались пропавшими в результате землетрясения, уже найдены, и они вышли на контакт, поиски остальных продолжаются. Джанджгава отметил, что горячая линия успешно работает, и именно с ее помощью с посольством связались и сообщили о фактах гибели граждан Грузии. Посол обратился к гражданам, проживающим в Грузии, связаться с посольством по горячей линии и сообщить о своих близких и родственниках, находящихся по разным обстоятельствам в Турции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

турция, новости, происшествия, грузия, землетрясение в турции 2023