https://sputnik-georgia.ru/20230206/uchreditelnoe-zasedanie-rossiysko-gruzinskogo-delovogo-soveta-proshlo-v-moskve-274634115.html

Учредительное заседание Российско-Грузинского делового совета прошло в Москве

Учредительное заседание Российско-Грузинского делового совета прошло в Москве

Основная цель совета - создание новых возможностей для укрепления экономических отношений между двумя странами 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T22:37+0400

2023-02-06T22:37+0400

2023-02-06T22:37+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Учредительное заседание Российско-Грузинского делового совета при Торгово-промышленной палате Российской Федерации прошло в Москве в понедельник, сообщил президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России Давид Цецхладзе Sputnik Грузия. В ходе учредительного заседания руководителем Делового совета избран Юрий Балашов (глава совета директоров "ИК Румб"). Заместителями стали: вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко, президент ООО "Алазани-Эдем" Семён Надашвили и Президент Грузинской ФНКА в России Давид Цецхладзе. Главы грузинских общин обсудят в Москве авиасообщение и миграционные проблемы >>Кроме того, членами совета стали руководители и представители крупного бизнеса и общественно-государственных учреждений, а также вице-президенты Грузинского ФНКА Дмитрий Кочиашвили и Левани Тодадзе. Основная цель Российско-Грузинского делового совета - создание новых возможностей для укрепления экономических отношений между двумя странами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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