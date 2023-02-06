https://sputnik-georgia.ru/20230206/v-ssha-gotovyatsya-k-konfliktu-s-rossiey-v-kosmose-274620687.html

В США готовятся к конфликту с Россией в космосе

В США готовятся к конфликту с Россией в космосе

Советский Союз едва успел развалиться, а в Пентагоне уже вовсю начали планировать будущие войны против России 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T23:44+0400

2023-02-06T23:44+0400

2023-02-06T23:44+0400

аналитика

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spacex

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вкс

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Предлогом выставлялась, разумеется, российская "агрессия" — то против Украины, то против какой-нибудь Литвы.Во всех сценариях российско-американского противостояния огромная роль отводилась американским спутниковым группировкам. В 90-е Илон Маск еще зажигал по ночным клубам, а в американском Министерстве обороны уже рассчитывали, что спутников маловато и, вероятно, Россия сможет их сбить, а значит, надо запустить их как можно больше, чтобы минимизировать угрозы. Сегодня, как мы видим, на этой почве вырос масковский "Старлинк", который обеспечивает разведданными украинских военных.Бурное развитие отрасли позиционировалось в инфопространстве как сугубо оборонительные действия. Однако сейчас американские "партнеры" переходят к созданию наступательного оружия на земной орбите. Скрыть его истинное назначение просто невозможно.Уже в этом году масковская ракета SpaceX должна вывести на орбиту спутники-охотники Jackal ("Шакал"). Их производит стартап True Anomaly ("Настоящая аномалия"). Всего год назад его зарегистрировал бывший майор ВВС США Ивэн Роджерс, а сейчас у него уже целый завод в Колорадо.Спутники Веселого Роджерса — так отставного майора прозвали коллеги — будут "решать самые сложные проблемы орбитальной войны в интересах Космических сил США". Об этом прямо сказано в твиттере хозяина True Anomaly. Журнал Wired, посвященный новейшим технологиям, разобрался, как конкретно будут воевать эти спутники.Управляемые "Шакалы" будут максимально близко, на расстояние нескольких сотен метров, подходить к чужим спутникам на орбите, следить за ними и перехватывать информацию, которую они передают и получают. Со временем в космос планируется отправить тысячи таких "Шакалов".Однако слежение и преследование — лишь первый этап их деятельности. "Дальше нам потребуется активная оборона, — рассуждает в интервью Wired Роджерс. — Если вы серьезно относитесь к защите и обороне в этой (космической) области, вы должны уметь и маневрировать, и стрелять".Эти рассуждения лидер True Anomaly продолжает в своем твиттере: "В тактическом плане выведение из строя вражеского космического аппарата может повлиять на потерю или выживание целой авианосной группировки. <…> Есть много способов уничтожить космический аппарат, которые не нанесут вреда окружающей среде".Ну то есть прямым текстом говорится о том, что "Шакалы" заточены на уничтожение вражеских спутников. "Это <…> может привести к непреднамеренной эскалации, — делится своими тревогами Кейтлин Джонсон, замдиректора Проекта аэрокосмической безопасности в Центре стратегических и международных исследований. — С учетом послужного списка основателей True Anomaly наши противники могут решить, что перед ними компания, которой управляют Вооруженные силы США и которая начинает разработку космического оружия".Послужной список там действительно характерный. Товарищи майора Роджерса, отслужив в ВВС и Космических силах, работали в Космическом командовании США, где отвечали за наступательные и оборонительные системы в космосе. Однако им не понравилась правительственная бюрократия с ее ленью и неповоротливостью. Они решили, что смогут лучше послужить родине, если организуют военный стартап.Родина щедро им отплатила. На сегодняшний день друзья собрали инвестиций на 23 миллиона долларов. Это вообще очень характерная для Пентагона практика — сдавать оборонные проекты на частный подряд. Репутационных рисков тут никаких. Какие-то частники чего-то там клепают на своих заводах, а Вашингтон тем временем изображает активную борьбу за мир в космическом пространстве.Очень похоже выглядела авантюра с коронавирусом. Какие-то ученые в частном порядке видоизменяют вирус в лабораториях, а Пентагон вроде бы и ни при чем — он только подбрасывает им деньжат на биолаборатории. А потом, когда пандемия разражается, американцы возглавляют мировую с ней борьбу.Но как бы ни изощрялись в миротворческой риторике в Белом доме, для Пентагона космос всегда был просто очередным театром военных действий. Так повелось со времен еще печально знаменитых "Звездных войн".Стать "повелителями космоса" — без затей сформулировали свою цель американские военные еще в конце 90-х. Официальная доктрина развития Космических сил предполагала "доминирование в космическом пространстве военных операций, чтобы защитить интересы и инвестиции США", а также "интеграцию Космических сил в боевые комплексы, способные действовать по всему спектру конфликта". Считалось, что американские военные полностью перехватят контроль над космосом к 2020 году.Однако что-то пошло не так, и полного доминирования пока не получилось. И Россия, и Индия, и Китай продолжали успешно наращивать свое присутствие на орбите.Сначала американские "ястребы" вовсю развивали тему "китайской угрозы", стращая соотечественников тем, что китайцы вот-вот устроят им "космический Перл-Харбор". Однако в последние годы главным врагом в космосе была назначена Россия.Генерал Ченс Зальцман, глава Управления космических операций США, только что отметил, что в свете СВО американцам нужно приготовиться к конфликту, "в ходе которого космические спутники могут стать военной целью". Он объявил о широкой программе учений и тренировок ВКС США, которая должна быть реализована "перед тем, как мы вступим в реальный конфликт."В ходе конфликта американские операторы спутников и специалисты по электронной борьбе должны будут "контролировать космическое пространство так, что мы сможем делать абсолютно все своими космическими аппаратами, достигать всех целей, какие нам нужны, и не позволять противнику использовать его возможности в космическом пространстве". "Я хочу быть уверен, — продолжил Зальцман, — что мы будем полностью подготовлены к первому дню конфликта".Что это, как не подготовка к агрессии?Тему "русской угрозы" американские специалисты качают уже несколько месяцев. В ноябре военные чины из США и Канады обсуждали в Австралии "опасности", которые несут в космос Россия и Китай.Парадокс в том, что именно Россия и Китай с 2008 года безуспешно лоббируют Договор о предотвращении размещения вооружения в космическом пространстве. Американцы напрочь не хотят его подписывать. Действительно, зачем он им нужен? Они нацелились повоевать. А все их крики о "русской угрозе" — это классическая истерика, которую экс-гегемон закатывает перед очередным нападением.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20230206/konets-blizok-evropa-otvorachivaetsya-ot-ukrainy-274613468.html

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

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