https://sputnik-georgia.ru/20230207/chto-zhdet-gruzinskuyu-ekonomiku-prognoz-ot-investitsionnoy-kompanii-274639139.html

Что ждет грузинскую экономику: прогноз от инвестиционной компании

Что ждет грузинскую экономику: прогноз от инвестиционной компании

Если все негативные риски реализуются, то совокупный рост может замедлиться до 1,2 с 4,8% базового прогноза в 2023 году, считает компания 07.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-07T09:01+0400

2023-02-07T09:01+0400

2023-02-07T09:21+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Инвестиционная компания Galt & Taggart ждет рост экономики в 2023 году на уровне 4,8% при благоприятных условиях. При этом в отчете указано, что вопреки ожиданиям, в 2022 году в экономике наблюдалось быстрое восстановление туризма, всплеск иммиграции и финансового притока, рост транзитной торговли и местных инвестиций, а также рост прямых иностранных инвестиций. При этом аналитики ждут высокого роста ВПП в 2024 году. По их мнению, в будущем году рост будет обусловлен крупными инвестициями в инфраструктуру, логистики и энергетику. Galt & Taggart отмечает, на рост экономики в 2023 году негативно может сказаться отток мигрантов и их средств, снижение цен на рынке жилья, низкий экономический рост торговых партнеров. По данным аналитиков реализация негативных сценариев будет способствовать инфляционному давлению и обесцениванию лари. Однако восстановленные фискальные резервы Грузии и пополнение международных резервов создают прочную основу для эффективного преодоления шоков.При этом аналитики компании отмечают, что главная неопределенность в Грузии связана с мигрантами. "В настоящее время существует высокая степень неопределенности, поскольку приток капитала может повернуться вспять или эти потоки могут еще больше увеличиться в условиях обострения геополитической напряженности", – говорится в отчете. Насколько вырастет экономика Грузии в 2023 году – прогноз эксперта >>Однако при этом аналитики считают, что вероятное изменение ситуации будет постепенным, так как часть мигрантов являются гражданами России грузинского происхождения, которые могут оставаться в стране дольше. Между тем аналитики отмечают, что геополитическая ситуация повлекла за собой смещение грузопотока с традиционных маршрутов на альтернативные через Кавказ, что позволяет ждать инвестиций в развитие транспорта и инфраструктуры. "Грузия становится все более привлекательной, и ожидается увеличение инвестиций в транспортные и логистические проекты", – отмечают аналитики. Что ждет экономику Грузии в 2023 году - мнения экспертов >>После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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