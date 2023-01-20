https://sputnik-georgia.ru/20230120/naskolko-vyrastet-ekonomika-gruzii-v-2023-godu--prognoz-eksperta-274082783.html

Насколько вырастет экономика Грузии в 2023 году – прогноз эксперта

Насколько вырастет экономика Грузии в 2023 году – прогноз эксперта

В условиях высоких темпов роста безработица также снизилась и находится на историческом минимуме, считает эксперт 20.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-20T09:01+0400

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2023-01-20T09:08+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. В Грузии возможен двузначный экономический рост и в 2023 году, заявил эксперт по экономическим вопросам Георгий Цуцкиридзе в ходе пресс-конференции в пресс-клубе медиахолдинга "Квира". Экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в ноябре 2022 года составил 9,3% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Средний показатель реального роста за одиннадцать месяцев прошлого года составляет 10%. Рост ВВП в 2021 году составил 10,5%. По его словам, в декабре годовой показатель роста экспорта достиг рекордного уровня, увеличившись не только на 32,5% по сравнению с периодом прошлого года, но и является рекордным в денежном выражении – 556 млн долларов. "Экспорт является одним из важных показателей деятельности нашей экономики и показывает, что в 2023 году у нас будет очень хороший показатель экономического роста", – отметил он. Эксперт назвал факторы, которые могут повлиять на высокие темпы экономического роста, основные из которых – рост экспорта, а также сокращение безработицы. Что повлияло на экономический рост Грузии – исследование TBC Capital >>"Важный момент, который может повлиять на высокий показатель в этом году - в условиях высоких темпов роста безработица также снизилась, она находится на историческом минимуме", – сказал он. На сегодняшний день безработица в Грузии достигла исторического минимума в 15,6%. Уровень безработицы в третьем квартале 2022 года понизился на 3,9% по сравнению с тем же периодом 2021 года, когда он составлял 19,5%. В третьем квартале прошлого года число безработных снизилось на 60,1 тысячи человек, или 19,3% по сравнению с тем же периодом 2021 года, и составило 250,7 тысячи человек. Лидер в регионе во второй раз – итоги экономики Грузии в 2022 году >>Что не менее важно, эксперт считает, что не просто сокращена безработица, но и увеличена занятость, в том числе спрос на рабочую силу. По словам Цуцкиридзе, если спрос на рабочую силу увеличивается, это также является одним из показателей экономического роста. Кроме того, по информации Цуцкиридзе, скоро будет прогноз Международного Валютного фонда (МВФ) на 2023-2028 годы, где будет показано, что у Грузии один из самых высоких темпов роста в регионе и в странах ЕС. В прогнозе на 2023-2028 годы экономика Грузии, как полагает эксперт, удвоится. Это, в первую очередь, сказывается на доходах ВВП на душу населения. В 2021 году, как известно, это было 5,2 тысячи долларов, сегодня уже 6,7 тысячи долларов. В 2024 году, по словам Цуцкиридзе, ожидается доход на душу населения в размере 10 тысяч долларов. "Это один из лучших показателей быстрого роста нашей экономики. Уже в 2028 году мы выйдем на уровень дохода на душу населения в 12 000 долларов. Удвоение экономики означает удвоение доходов, удвоение занятости. Рост экономики повысит и средний уровень заработной платы", – сказал Цуцкиридзе. Что ждет экономику Грузии в 2023 году - мнения экспертов >>Правительство Грузии, а также международные финансовые организации прогнозируют рост экономики Грузии в 2023 году до 5%. Именно на основе этой цифры правительство и подготовило проект бюджета на 2023 год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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