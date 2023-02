https://sputnik-georgia.ru/20230207/gruzinskaya-uchastnitsa-evrovideniya--2023-okazalas-v-tsentre-skandala-274659042.html

Грузинская участница "Евровидения – 2023" оказалась в центре скандала

Недовольные результатами голосования в финале шоу The Voice считают, что победительница конкурса была известна заранее 07.02.2023, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Певицу Иру Хечанову, которая должна представить Грузию на конкурсе "Евровидение – 2023", обвиняют в фальсификации голосов в финале проекта The Voice. В начале сезона грузинской версии международного проекта The Voice было объявлено, что победитель представит Грузию в "Евровидении". В финале Иру Хечанова набрала наибольшее количество зрительских голосов - 21,88%. Однако среди зрителей и артистов Грузии стали появляться недовольные комментарии о том, что победа Хечановой якобы была спланирована заранее. Стало известно, кто представит Грузию на "Евровидении - 2023">>Сомнений стало еще больше, когда телеканал Georgian Times TV опубликовал аудиозапись, в которой якобы один из наставников проекта Давид Евгенидзе говорит, что вся команда проекта "серьезно работает" для того, чтобы Хечанова дошла до финала и победила. Евгенидзе якобы призвал всех участников своей команды приложить усилия для получения большего количества голосов, чтобы этого не случилось. Музыкант пока не комментировал данную ситуацию. Вызывают сомнения по проекту и слова музыканта, которые он произнес во время полуфинала. Евгенидзе должен был решить – выбывает ли трио "Аллегро" из проекта или продолжает бороться в финале. Наставник был удивлен, что по результатам голосования группа набрала наименьшее количество голосов и отметил, что ему жаль отправлять профессионалов такого уровня в финал, добавив, что они достойны большего. Тогда группа выбыла из участия в конкурсе.Теперь и сами члены группы "Аллегро" говорят о том, что победа Иру Хечановой была подстроена, а голоса – фальсифицированы. "Шли разговоры, что вся команда работает для этого "ребенка", платье уже сшито и песня написана заранее. Говорили и о том, что это стало известно еще в прошлом году. Тогда я шутил, как неожиданно, что человек узнал о победе всего лишь год назад", - сказал солист группы "Аллегро" Гоча Рухадзе, высказав свое недовольство тем, что музыканты приняли участие в проекте, где победитель был избран заранее. Объявлены победители популярного грузинского телешоу "Танцуют звезды">>На происходящее отреагировала и грузинская певица Тамар Ивери, написав, что проект The Voice в этом году прошел с нарушением всех правил – с коррумпированной схемой голосования, согласованной с колл-центрами. Официальных комментариев от представителей "Первого канала", где транслировали шоу, пока не было, как и от самой Иру Хечановой. Иру Хечановой 22 года, она тбилисская армянка. Девушка окончила отделение музыкальной композиции Тбилисской Консерватории. В настоящее время учится в магистратуре на кафедре PR Кавказского университета. Сценическую карьеру начала в 9 лет. Первую победу Хечановой принес детский конкурс "Ана-бана". В 2011 году она победила на "Детском Евровидении", находясь в составе группы Candy. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

