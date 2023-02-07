https://sputnik-georgia.ru/20230207/gruziya-v-zalozhnikakh--prezident-sovetuet-saakashvili-osvobodit-stranu-i-oppozitsiyu-274669416.html

Президент советует Саакашвили освободить Грузию и оппозицию из плена

Президент советует Саакашвили освободить Грузию и оппозицию из плена

Президент Грузии высказалась по поводу ажиотажа вокруг осужденного Саакашвили 07.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-07T22:50+0400

2023-02-07T22:50+0400

2023-02-07T23:33+0400

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михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала осужденного экс-президента Михаила Саакашвили признать свою вину, уйти из политики и тем самым освободить страну и оппозицию из плена. Зурабишвили сделала заявление в связи с решением Тбилисского горсуда, который накануне отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Вслед за этим председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили объявил режим чрезвычайного положения в партии и анонсировал перманентные акции протеста. Как отмечено в заявлении президента, рассуждать о справедливости или несправедливости решения суда она не может, однако ясно одно, что с этим решением грузинский народ приговорен к ходьбе по замкнутому кругу.По мнению президента, продолжается невиданная дискредитация страны, создаются препятствия для признанной европейской перспективы, работы над 12 рекомендациями и их выполнения, а соответственно, и получению статуса кандидата на членство в ЕС. По словам Зурабишвили, репутация страны подорвана, доверие пошатнулось и подобная дискредитация является результатом совместных усилий как правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", так и оппозиции. "Никакое президентское помилование не поможет этой двусторонней дискредитации, потому что это лишь выражение индивидуальной и личной воли президента, а не признак нового подхода, режима или реальной деполяризации, которую требует от нас Европа", - отмечено в заявлении. По словам Зурабишвили, учитывая заявления Саакашвили и его отказ признать и раскаяться в своих преступлениях, ожидается, что в случае его освобождения он станет активным противником не только власти, но и фактически репутации страны и, следовательно, ее европейских шансов. "Ответственность за погружение страны в это состояние поровну делится между теми, кто убедил бывшего президента приехать, и теми, кто его впустил и реально больше не отпускает", - считает президент. "Они действуют в интересах партии войны" - Кобахидзе о бывших чиновниках Грузии>>По мнению президента, властям удалось практически снять с политической повестки европейский путь и реализацию 12 рекомендаций. "Дать стране упустить этот огромный шанс, превратить наш европейский путь из приоритетного вопроса во второстепенный и заменить его другой темой — преступление и большая ответственность перед будущим", - отметила Зурабишвили. Она убеждена, что правящая партия и оппозиция несут совместную ответственность. Зурабишвили также подчеркнула, что помилование Саакашвили не решит этот вопрос, и об этом знают все стороны."С помилованием президента Михаил Саакашвили не освободится (он обвиняемый еще в трех дела)", - отметила Зурабишвили. МИД Украины разочарован отказом Тбилисского суда освобождать Саакашвили>>По мнению президента, чтобы вернуть себе лицо и восстановить доверие, нужны усилия и осознание. "Со стороны правительства, что этот вопрос наносит ущерб стране и нужно найти законное и гуманное решение; от оппозиции, что Саакашвили раз и навсегда должен признать вину и при условии, что уйдет из политики, освободить страну и саму оппозицию из плена", - отметила Зурабишвили. Все стороны должны перестать спекулировать этой темой и играть с будущим этой страны, подчеркнула президент. Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, саломе зурабишвили , леван хабеишвили, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили