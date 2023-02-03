https://sputnik-georgia.ru/20230203/direktor-vivamedi-nazvala-glavnyy-diagnoz-saakashvili---detali-iz-suda--274538999.html

Сарказм и острые вопросы о Саакашвили - директор клиники "Вивамеди" дала показания в суде

Сарказм и острые вопросы о Саакашвили - директор клиники "Вивамеди" дала показания в суде

Когда адвокаты приступили к допросу свидетеля, Нино Надирадзе, эмоциональный фон в зале суда начал повышаться 03.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-03T21:05+0400

2023-02-03T21:05+0400

2023-02-03T23:36+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Гендиректор клиники "Вивамеди" Нино Надирадзе рассказала о состоянии здоровья осужденного экс-президента Грузии Михаил Саакашвили и раскритиковала его родных и близких из-за еды, которую они приносят пациенту. В начале судебного заседания по вопросу освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья его защита выступила с ходатайством о допросе министра юстиции Грузии Рати Брегадзе. Хачапуридзе заявил, что заявления Брегадзе мешают правосудию. Кроме того, по его словам, заявления Брегадзе о том, что Саакашвили занимается членовредительством и не подчиняется врачам, "направлено на летальный исход". Судья Георгий Аревадзе не удовлетворил ходатайство. По его словам, в данном случае человек, занимающий политическую должность, не может быть свидетелем из-за заявлений для СМИ. Кроме того, суд ответственен за то, чтобы рассмотрение вопроса не затягивалось. "Считаю, что допрос всех дополнительных свидетелей отнимет у нас время. Тем более такого свидетеля, который не является специалистом, экспертом, и он не сможет предоставить нам информацию о состоянии здоровья осужденного", - сказал Аревадзе. Когда адвокаты приступили к допросу свидетеля, Нино Надирадзе, эмоциональный фон в зале суда начал повышаться. Гендиректор "Вивамеди" резко реагировала на острые вопросы защиты Саакашвили, особенно Шалвы Хачапуридзе. Она либо прибегала к сарказму, переводя разговор на его внешний вид и называя его метросексуалом, либо отвечала на вопросы на повышенных тонах. Непереносимость заключенияНадирадзе подтвердила один из диагнозов, указанных в комплексном медицинском заключении, на которое ссылается защита Саакашвили. Речь идет о кахексии (крайне сильное истощение организма человека), что, как говорят адвокаты, ссылаясь на местное законодательство, является основанием для освобождения осужденного.При этом главной проблемой Саакашвили она назвала непереносимость заключения. "Его ведущий диагноз - это нахождение в системе по исполнению наказания. Он не может смириться со средой", - сказала Надирадзе и добавила, что у нее уже были подобные пациенты. Она опровергла утверждения приглашенных стороной защиты врачей, в том числе зарубежных, о том, что Саакашвили не может есть из-за крайне тяжелого состояния здоровья.По словам гендиректора гражданской клиники "Вивамеди", родные Саакашвили не учитывают назначение эндокринолога о питании, и более того, посетители поощряют его не питаться так, чтобы выздороветь.Директор клиники "Вивамеди" обвинил центр "Эмпатия" в ухудшении состояния Саакашвили>>"Приносят хлеб с чесноком... Вы в каком гайдлайне читали о таком? Прекратите пытать этого человека. Прекратите поощрять его суицид. Я это фиксирую. Я смотрю на это каждый день. Никто из вас не зашел и ни разу не сказал: "Миша ешь", - заявила Надирадзе, обращаясь к адвокатам Саакашвили. По ее словам, Саакашвили любит вкусную еду. На Новый год он ел и сациви, и хачапури и даже угощал медперсонал. "А когда каждый день приносишь одно вареное яйцо, магазинный холодный грибной плов, холодный сухой серого цвета мчади и четыре салатных листа, ты этим не получишь положительный результат. Тем более, если считаешь, что там мальабсорбция, если считаешь, что там такое сильное повреждение почек", - подчеркнула Надирадзе.Реанимация неуместнаПрокомментировала гендиректора "Вивамеди" и ажиотаж вокруг возможного перевода Саакашвили в реанимационное отделение. Все началось с того, что экс-президенту, который начал заметно терять вес в последнюю неделю, предложили парентеральное питание (внутривенное питание), но он отказался. Когда же Саакашвили объяснили, что это отказ от лечения, и попросили расписаться в документе медицинской истории, он опять таки дал отказ. Деменция или депрессия? Еще один невролог дал показания в суде по делу Саакашвили>>Эта подпись стала бы основанием для закрытия истории и выписки пациента. "Он хорошо разбирается в законодательстве. Если пациент выражает недоверие, ты не имеешь право удерживать его в клинике... Потом началась эта злополучная тема реанимации - если окажусь в реанимации, сделаю переливание. Соответственно, мы не отказались", - сказала Надирадзе. Но тут возник другой вопрос. По словам гендиректора клиники, Саакашвили объяснили, что в реанимационном отделении его не смогут навещать адвокаты, мать и другие посетители, и тут он сразу передумал. При этом Надирадзе подчеркнула, что нахождение человека, который не нуждается в реанимации, в реанимационном отделении разрушительно в психологическом плане. "Я очень забочусь о его психике", - сказала она. Диагнозы недостоверны? К делу Саакашвили приобщили новые материалы>>На вопрос адвокатов Саакашвили, ухудшилось ли состояние пациента с 12 мая 2022 года, то есть после того, как он попал в клинику "Вивамеди", Надирадзе дала положительный ответ. При этом она обвинила представителей Саакашвили в том, что это они во всем виноваты. "Когда семь месяцев готовится медицинское заключение, когда не заканчивается этот процесс. Для меня это показатель, что специально затягивается этот процесс и ждут, когда индекс его (Саакашвили - ред.) массы опустится до тех пор, пока не произойдет освобождение из-за самоотверженности г-на Миши, а не в результате ваших усилий", - заявила Надирадзе. Комплексное медицинское заключение, которое является главным аргументом защиты Саакашвили, что он должен быть на свободе, составил психореабилитационного центра для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия". Документ включает заключения местных и зарубежных врачей.Британский психиатр на суде: Саакашвили с его диагнозом не должен сидеть в тюрьме>>Когда еще один адвокат Саакашвили Валерий Гелбахиани спросил Надирадзе о том, может ли она гарантировать, что жизнь Саакашвили в "Вивамеди" будет в безопасности и он не погибнет, та дала отрицательный ответ.При этом Надирадзе раскритиковала окружение Саакашвили, заявив, что они постоянно оскорбляют персонал клиники. В связи с этим она намерена внести жалобу в Агентство регулирования. "Мне всегда сложно подобрать стаф. Постоянно приходится их финансово поощрять, морально успокаивать. Это постоянно проблема", - заявила Надирадзе.В ответ на слова адвокатов, что она говорит не по существу, Надирадзе раскритиковала врачей, которых защита вызвала в суд в качестве свидетелей. "Это у вас психиатр, который говорит о проктологии, гастроэнтеролог - о психиатрии. Все у вас перепутано. Все должно быть по закону. Кардиолог должен говорить о кардиологии, директор - о менеджменте, а проктолог - о проктологии", - заявила Надирадзе.Откуда у Саакашвили деменция и другие болезни? Стороны представили свои аргументы на суде>>Более того, она обвинила адвоката Шалву Хачапуридзе в том, что как-то раз он зашел к ней в кабинет и сказал, что Саакашвили грязный и воняет. В ответ Хачапуридзе назвал Надирадзе сплетницей. Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди"."Перекрещивалась у палаты" – медсестра рассказала о сложностях лечения Саакашвили>>Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления.Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, михаил саакашвили