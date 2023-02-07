https://sputnik-georgia.ru/20230207/predstaviteli-veduschikh-universitetov-mira-sobralis-v-tbilisi-na-nedelyu-personala-274650152.html

Представители ведущих университетов мира собрались в Тбилиси на Неделю персонала

Представители ведущих университетов мира собрались в Тбилиси на Неделю персонала

В этом году мероприятие посвящено 105-летию Тбилисского государственного университета 07.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-07T14:01+0400

2023-02-07T14:01+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. В Тбилиси проходит пятая Международная неделя персонала, которая собрала представителей 26 ведущих университетов из 14 стран мира, сообщили в пресс-службе Тбилисского государственного университета (ТГУ).Международная неделя персонала, которая проводится с 2017 года, в этом году посвящена 105-летию ТГУ. Мероприятие, созданное для того, чтобы представители вузов могли поделиться друг с другом идеями, знаниями и опытом, завершится в Тбилиси 10 февраля. В Грузию приехали 45 гостей из Германии, Франции, Испании, Болгарии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Турции.По словам ректора ТГУ Джабы Самушия, международная неделя подчеркивает роль интернационализации в системе высшего образования. А интернационализация исследований и обучения является одним из главных приоритетов стратегического развития ТГУ, отметил ректор.В течение пяти дней участники мероприятия будут рассматривать значение гражданской включенности и интернационализации в процессе эффективного управления университетами.В Международной неделе персонала принимают участие представители служб обеспечения качества и международных отношений, руководители институционных органов, административный персонал.По словам представителя университета Франции INSA Rennes Изабель Тибона, мероприятие является очень важным с точки зрения международного сотрудничества.Грузия и Германия усилят сотрудничество в области науки>>"В рамках недели представители разных университетов делятся опытом. Ищем новые идеи и перспективы для еще большего усиления сотрудничества", – заявила Тибон.С 2015 года по сей день ТГУ принял участие в более 420 проектах Эразмус +. Это некоммерческая программа Европейского союза по обмену студентами и преподавателями между университетами стран-членов Евросоюза, а также Исландии, Лихтенштейна, Северной Македонии, Норвегии, Турции и Украины.Программа предоставляет возможность обучаться, проходить стажировку или преподавать в другой стране, участвующей в программе. Сроки обучения и стажировки могут составлять от 3 месяцев до 1 года.Бывший ректор ТГУ назначен послом Грузии в Армении>>В данной программе у Грузии 151 партнер из 28 стран мира. Благодаря этим проектам, в 2016-2022 годах около 1,4 тысячи студентов и около 500 профессоров-учителей (бакалавриат, магистратура, докторантура) приняли участие в программах по обмену.В течение последних семи лет ТГУ принял около 600 иностранных студентов и около 400 профессоров-учителей из университетов-партнеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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