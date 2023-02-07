https://sputnik-georgia.ru/20230207/situatsiya-kritichnaya---ekspert-o-seysmoustoychivosti-zdaniy-v-gruzii-274657746.html

"Ситуация критичная" - эксперт о сейсмоустойчивости зданий в Грузии

"Ситуация критичная" - эксперт о сейсмоустойчивости зданий в Грузии

По словам эксперта, дома в Грузии не проверялись на сейсмоустойчивость более 30 лет 07.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-07T17:52+0400

2023-02-07T17:52+0400

2023-02-07T17:52+0400

грузия

тбилиси

лига строителей грузии

землетрясения в грузии

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Грузия находится в 8-9 бальной сейсмической зоне, поэтому с учетом сейсмической активности региона, возведение высотных зданий представляет большую опасность, заявил Sputnik Грузия профессор технических наук, председатель "Лиги строителей Грузии" Анзор Саканделидзе. По его словам, риск представляют высотные здания выше 12 этажей, а также дома, к которым осуществлялись незаконные пристройки. По словам эксперта, ситуация в целом очень критичная. Основной проблемой Саканделидзе назвал то, что вот уже более 30 лет в стране не одно здание не проверялось на сейсмоустойчивость, поэтому информации о том, насколько они безопасны, просто не существует. Кроме того, осуществить проверку невозможно и по причине того, что сегодня в стране нет соответствующей техники и оборудования, а также серьезный дефицит специалистов. Саканделидзе уверен, что предпосылкой всех проблем, существующих в строительной сфере Грузии, стало упразднение министерства строительства в 2004 года, и он, вместе с коллегами, уже много лет требует его восстановления - но пока безуспешно. Самые высокие здания в Тбилиси и цены на жилье>>"После упразднения министерства строительства – ведомства, которое во всем мире является гарантом сейсмической безопасности, качества и соблюдения всех правил, законов, стандартов строительства, – контроль остался только на бумаге, и остались лишь маленькие службы в мэрии города. Именно после этого начался хаос", - отметил он. Частичным решением проблемы эксперт считает реализацию проекта по прогнозированию землетрясений магнитудой выше пяти баллов, который заморожен уже три года, из-за нехватки финансирования. "Научные исследования этого проводились в Грузии сейсмологами нашей "Строительной лиги", - сказал он. Речь идет о научно-исследовательской работе по прогнозированию, наиболее близкому к реальности в мире. Когда работы завершаться, в Грузии можно будет прогнозировать землетрясения больше 5 баллов примерно на 50 дней раньше, и на два дня раньше.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов. В феврале 2022 года в Грузии зафиксировано самое сильное за последнее время землетрясение – магнитудой 6,2.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, тбилиси, лига строителей грузии, землетрясения в грузии