https://sputnik-georgia.ru/20230207/tsennye-bumagi-kompaniy-gruzii-na-londonskoy-birzhe-itogi-torgov-za-nedelyu-274638092.html
Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости 07.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-07T07:01+0400
2023-02-07T07:01+0400
2023-02-07T07:01+0400
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"банк грузии"
грузия
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грузинская железная дорога
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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысилась на 0,27% и составила 92,41 доллара с доходностью 5,35%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 97,22 пункта с доходностью 8,85%, за неделю цена выросли на 0,46%.Ценные бумаги нового вида будут выпускаться в Грузии >>Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 0,55% и составила 88,94 пункта, доходность составила 6,47%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 2,42% и составила 27,5 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 259 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 26,0-27,65 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 0,26% и составила 7,57 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 152 тысячи ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 7,35-7,65 фунта.Цена на акции TBC Bank за неделю повысилась на 5,3% и составила 24,85 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 187 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 23,4-24,95 фунта за акцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, "банк грузии", грузия, новости, tbc bank, грузинская железная дорога, еврооблигации
экономика, "банк грузии", грузия, новости, tbc bank, грузинская железная дорога, еврооблигации
Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысилась на 0,27% и составила 92,41 доллара с доходностью 5,35%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.
Торги корпоративными облигациями
Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 97,22 пункта с доходностью 8,85%, за неделю цена выросли на 0,46%.
Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 0,55% и составила 88,94 пункта, доходность составила 6,47%.
Торги акциями
Цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 2,42% и составила 27,5 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 259 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 26,0-27,65 фунта за акцию.
Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 0,26% и составила 7,57 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 152 тысячи ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 7,35-7,65 фунта.
Цена на акции TBC Bank за неделю повысилась на 5,3% и составила 24,85 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 187 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 23,4-24,95 фунта за акцию.