https://sputnik-georgia.ru/20230207/v-turtsii-nashli-vsekh-grazhdan-gruzii-kotorye-schitalis-propavshimi-bez-vesti-274641653.html

В Турции нашли всех граждан Грузии, которые считались пропавшими без вести

В Турции нашли всех граждан Грузии, которые считались пропавшими без вести

Для граждан Грузии в диппредставительствах страны в Турции задействована "горячая линия" 07.02.2023, Sputnik Грузия

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землетрясение в турции 2023

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Все граждане Грузии, которые считались пропавшими без вести после землетрясения в Турции, нашлись, заявил посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 2 921 человек, 15 834 пострадали. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это была самая значительная катастрофа с 1939 года.Жертвами землетрясения в Турции стали двое граждан Грузии, напомнил посол и призвал грузинских граждан, находящихся в зоне стихии, связаться с диппредставительством Грузии и предоставить информацию о своем местонахождении. Посол Грузии в Турции рассказал подробности о погибшем гражданине страны>>Дипломатическое представительство находится на постоянной связи как с членами семьи погибших, так и с соответствующими ведомствами Турции.Граждане Грузии, находящиеся в Турции, в случае необходимости могут связаться с посольством Грузии в Анкаре и генеральными консульствами в Стамбуле и Трабзоне. Посольство Грузии в Анкаре: +90(533)6903040, +90(539)2208280 Генеральное консульство в Стамбуле: +90(541)8184400 Генеральное консульство в Трабзоне: +90(541)3262226.В ночь на понедельник также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 700 человек, пострадали более 1 430.Подземные толчки ощущались также в Ливане, Израиле, Ираке и Грузии.Отголоски землетрясения в Турции скоро ощутят на Кавказе – эксперт>>Кроме того, в центральной части Турции в понедельник днем зафиксировали новое землетрясение магнитудой 7,7. По оценке сейсмологов, оно произошло в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине два километра.Несколько минут спустя последовал еще один толчок, его магнитуда оценивается в 5,9. А в 13:51 сейсмологи зарегистрировали толчок магнитудой 5,4 на востоке Турции.О новых толчках в Дамаске, Латакии и других провинциях Сирии сообщило госагентство САНА.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, турция, происшествия, новости, землетрясение в турции 2023