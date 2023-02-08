https://sputnik-georgia.ru/20230208/gruzinskie-spasateli-v-turtsii-pomogli-zhenschine-zastryavshey-pod-zavalami-274680467.html

Грузинские спасатели в Турции помогли женщине, застрявшей под завалами

Грузинские спасатели в Турции помогли женщине, застрявшей под завалами

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Грузинские пожарные-спасатели в Турции спасли молодую женщину, которая застряла под завалами здания, обрушившегося в результате... 08.02.2023, Sputnik Грузия

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2023-02-08T10:38+0400

2023-02-08T11:20+0400

грузия

новости

землетрясение в турции 2023

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Грузинские пожарные-спасатели в Турции спасли молодую женщину, которая застряла под завалами здания, обрушившегося в результате сильного землетрясения, сообщили в Службе управления чрезвычайными ситуациями Грузии.По решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, в Турцию отправлена соответствующая техника и группа спасателей, состоящая из 60 человек. Они подключились к спасательным мероприятиям 7 февраля.Молодая женщина, которую спасли грузинские спасатели контактна и переведена в медицинское учреждение.Грузинские спасатели всю ночь работали в городе Адыяман. На месте обустроен полевой лагерь, грузинские спасатели находятся на постоянной связи с центром оперативного управления, действующим в губернии.Граждане Грузии оказались под завалами в Турции - посол о ситуации после землетрясения>>Группа, которая отправлена в Турцию укомплектована переподготовленными пожарными-спасателями, кинологами. Спасательная группа оснащена современными принадлежностями, дронами, машиной связи и всеми возможными специальными спасательными устройствами. Принято решение, что к группе спасателей из 60 человек присоединятся еще 40 человек. Они отправятся в Турцию в ближайшее время.Группу лично координирует глава Службы управления чрезвычайными ситуациями Теймураз Мгебришвили.Следует ли Грузии опасаться землетрясения подобного тому, что было в Турции?>>Шестого февраля на юго-востоке Турции произошло два мощных землетрясения: в 04:17 по местному времени магнитуда составила 7,7, а в 13:24 – 7,6, сообщило крупнейшее турецкое государственное информационное агентство "Анадолу".По данным грузинского Национального центра сейсмического мониторинга, магнитуда первого землетрясения была 7,8, а второго - 7,5.Очаг землетрясения зафиксировали в провинции Кахраманмараш. В первом случае это было в 616 километрах от границы Турции с Грузией, а во втором - в 538 километрах.По последним данным, в результате разрушительных землетрясений в Турции погибли 6 234 человек, а количество раненых более 37 тысяч. Обрушилось более 5,5 тысячи зданий.В Сирии число жертв на данный момент составляет более 1 250 человек, пострадали более двух тысяч. Полностью разрушены около 150 зданий в разных провинциях страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, землетрясение в турции 2023