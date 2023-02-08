https://sputnik-georgia.ru/20230208/mer-tbilisi-prizval-taksistov-vzyat-litsenziyu-prav-kategorii-a-do-20-marta--274702679.html

Мэр Тбилиси призвал таксистов взять лицензию категории "А" до 20 марта

Мэр Тбилиси призвал таксистов взять лицензию категории "А" до 20 марта

В Тбилиси начался третий этап реформы такси, водителей ждет ряд нововведений 08.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-08T17:54+0400

2023-02-08T17:54+0400

2023-02-08T18:07+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе призвал водителей такси до 20 марта взять лицензию категории "А", об этом он заявил на заседании столичного правительства.С 20 марта 2023 года мэрия Тбилиси прекратит выдачу лицензий такси категории "А" по старым системам. А с 1 апреля этого же года будут выдаваться лицензии категории "А" по новой системе. Они будут выдавать всем тем физическим лицам, которые с 1 октября 2019 года до 20 марта 2023 года хотя бы раз имели лицензию категории А.По словам Каладзе, мэрия Тбилиси уже ведет информационную кампанию. Переподготовлены операторы горячей линии, действует специальный вебсайт taxi.tbilisi.gov.ge, создан путеводитель и информационные брошюры.В Тбилиси стартует третий этап реформы такси>>"На прошлой неделе мы представили обществу третий этап реформы такси и детально предоставили информацию о тех шагах, которые сделаны на рынке такси с 2018 года по сей день. Изменения, предусмотренные третьим этапом реформы, очень интересные и полезные для участвующих субъектов этого рынка", – заявил Каладзе.Ранее мэр заявил, что лицензия на такси станет постоянной, то есть она будет собственностью граждан. Муниципалитет столицы больше не будет выдавать лицензии. Мэрия Тбилиси создаст платформу, воспользовавшись которой, владелец лицензии на такси сможет продать ее или сдать в аренду.Напомним, что такси категории "А" – это машины белого цвета с левым рулем, водители которых имеют право подбирать пассажиров на улице, использовать "шашечки" и другие опознавательные знаки. Плюс этой лицензии также в том, что на такой машине может быть размещена реклама и для них есть бесплатные парковочные места в городе.Каладзе: лицензия таксиста в Тбилиси должна быть активом >>Лицензию категории "В" получить проще, но она предусматривает ряд ограничений. Для этой лицензии необязательно красить машину в белый цвет или заклеивать ее белой пленкой. Машина этой категории может быть любого цвета.Однако вместе с тем на таких автомобилях запрещается размещать опознавательные знаки такси, запрещается подбирать пассажиров на улице. Таким таксистам на машинах категории "B" разрешается работать только с таксомоторными компаниями и ездить только на вызовы.Реформой оказались недовольны многие таксисты. Они провели не одну акцию протеста, но после переговоров с представителями мэрии и некоторых уступок со стороны городских властей стороны пришли к консенсусу.По данным на начало февраля 2023 года, в Тбилиси выдано 19 348 разрешений на такси категории "А" и 7 798 – категории "В".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, тбилиси, каха каладзе, новости, общество, такси