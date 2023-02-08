https://sputnik-georgia.ru/20230208/parlament-gruzii-budet-rabotat-bez-prepyatstviy--papuashvili-o-boykote-end-274685045.html
Парламент Грузии останется дееспособным – спикер о бойкоте "Нацдвижения"
Парламент Грузии останется дееспособным – спикер о бойкоте "Нацдвижения"
Депутаты от партии "Единое национальное движение", созданной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, решили отказаться от работы в парламенте 08.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-08T12:47+0400
2023-02-08T12:47+0400
2023-02-08T13:35+0400
политика
грузия
шалва папуашвили
единое нацдвижение
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Парламент Грузии сможет беспрепятственно работать и без активности крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", заявил председатель законодательного органа страны Шалва Папуашвили. "Нацдвижение" обвинило власти в политической мести экс-президенту Михаилу Саакашвили и отказалось от работы в парламенте. Решение было объявлено 6 февраля сразу после оглашения решения Тбилисского горсуда об отказе Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Исходя из того, что парламент один из институтов, который действует наиболее прозрачно и при высокой степени включенности, у всех есть возможность быть участником этих процессов, отметил спикер. "Мы обеспечиваем принятие рациональных решений по любому вопросу в результате открытой дискуссии. Поэтому, безусловно, оппозиция в данном случае была бы большим помощником, если бы была активной, но и без их активности парламент будет дееспособным", - заявил Папуашвили. Оппозицию в Грузии нужно создавать заново - депутат>>Решение коллег покинуть парламент не понравилось бывшему председателю "Нацдвижения", стороннику умеренной политики Нике Мелия, который считает, что временное прекращение парламентской деятельности не будет эффективным. Если же, по его словам, партия покидает законодательный орган, то нужно уйти и начать борьбу за пределами парламента. Против бойкота и отказа от мандата выступила и депутат от "Нацдвижения" Хатия Деканоидзе. Как написала Деканоидзе на своей странице в соцсети, если радикализация процесса пойдет неправильно, то это будет тяжелой проблемой для партии и для Саакашвили. Сторонник радикальных действий, депутат парламента Леван Хабеишвили объявил режим чрезвычайного положения в партии 6 февраля - на второй же день после съезда "Нацдвижения" и его утверждения на пост председателем партии. "Так будет лучше" - Кобахидзе о новом бойкоте "Нацдвижения">>Поздно вечером 6 февраля, вскоре после объявления решения суда по Саакашвили, члены и сторонники "Нацдвижения" отправились митинговать к дому премьер-министра Ираклия Гарибашвили. По его словам, отныне акции будут проходить ежедневно, а эпицентром протеста будет Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, шалва папуашвили, единое нацдвижение, парламент грузии
политика, грузия, шалва папуашвили, единое нацдвижение, парламент грузии
Парламент Грузии останется дееспособным – спикер о бойкоте "Нацдвижения"
12:47 08.02.2023 (обновлено: 13:35 08.02.2023)
Депутаты от партии "Единое национальное движение", созданной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, решили отказаться от работы в парламенте
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Парламент Грузии сможет беспрепятственно работать и без активности крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", заявил председатель законодательного органа страны Шалва Папуашвили.
"Нацдвижение" обвинило власти в политической мести экс-президенту Михаилу Саакашвили и отказалось от работы в парламенте. Решение было объявлено 6 февраля сразу после оглашения решения Тбилисского горсуда об отказе Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья.
"Что касается будущего, то у парламентского большинства есть парламентское большинство, а это значит, что мы можем принимать законы, обеспечивающие рост благополучия нашего населения. Поэтому в этом плане у нас нет препятствий", - заявил Папуашвили.
Исходя из того, что парламент один из институтов, который действует наиболее прозрачно и при высокой степени включенности, у всех есть возможность быть участником этих процессов, отметил спикер.
"Мы обеспечиваем принятие рациональных решений по любому вопросу в результате открытой дискуссии. Поэтому, безусловно, оппозиция в данном случае была бы большим помощником, если бы была активной, но и без их активности парламент будет дееспособным", - заявил Папуашвили.
Решение коллег покинуть парламент не понравилось бывшему председателю "Нацдвижения", стороннику умеренной политики Нике Мелия, который считает, что временное прекращение парламентской деятельности не будет эффективным. Если же, по его словам, партия покидает законодательный орган, то нужно уйти и начать борьбу за пределами парламента.
Против бойкота и отказа от мандата выступила и депутат от "Нацдвижения" Хатия Деканоидзе. Как написала Деканоидзе на своей странице в соцсети, если радикализация процесса пойдет неправильно, то это будет тяжелой проблемой для партии и для Саакашвили.
Сторонник радикальных действий, депутат парламента Леван Хабеишвили объявил режим чрезвычайного положения в партии 6 февраля - на второй же день после съезда "Нацдвижения" и его утверждения на пост председателем партии.
Поздно вечером 6 февраля, вскоре после объявления решения суда по Саакашвили, члены и сторонники "Нацдвижения" отправились митинговать к дому премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
По его словам, отныне акции будут проходить ежедневно, а эпицентром протеста будет Тбилиси.