https://sputnik-georgia.ru/20230208/tolko-s-ikh-soglasiya---mer-tbilisi-o-pereselenii-zhilteley-avariynykh-domov-274690537.html

"Только с их согласия" - мэр Тбилиси о переселении жителей аварийных домов

"Только с их согласия" - мэр Тбилиси о переселении жителей аварийных домов

В программу замены аварийных зданий в Тбилиси внесены изменения, которые неверно интерпретировали 08.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-08T14:22+0400

2023-02-08T14:22+0400

2023-02-08T14:42+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

каха каладзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/07/263437496_0:189:3079:1920_1920x0_80_0_0_6ce446cc2cf4422e1f076fedba44b32b.jpg

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Жители аварийных корпусов будут переселены в новые дома, построенные на территории, принадлежащей муниципалитету, только с их согласия, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.По словам Каладзе, в последние дни некомпетентные люди, в том числе политики, распространяли ложную информацию о том, что мэрия якобы переселит жильцов аварийных домов без их согласия. "Это изменение нужно для того, чтобы как можно быстрее реализовывать соответствующие проекты и не зависеть только от демонтажа аварийных домов и строительства новых. У нас есть муниципальные земли, и почему мы не можем построить на них новые жилплощади и предложить их жителям?!", — сказал Каладзе.Речь идет о внесении изменения в правила программы замены аварийных зданий, согласно которому муниципалитет может заменить аварийные дома не на тех же участках, где они стоят, а на других участках земли, находящихся в собственности муниципалитета, отметил он.Аварийные дома в исторических районах Тбилиси хотят отремонтировать с привлечением бизнеса>>До сих пор существовало определенное правило: мэрия вела переговоры с жильцами аварийного корпуса. Если с ними была достигнута договоренность, то они временно заселялись в арендуемое мэрией жилье, сообщил мэр."Параллельно начинались демонтаж аварийного корпуса и реализация нового проекта. После строительства корпуса мы возвращаем местных жителей в новые обустроенные дома", - сказал Каладзе.Согласно изменениям, теперь жителям предложат переехать в дома, построенные на земельном участке городских властей, при условии, что их жилье будет передано в собственность муниципалитета.Как пояснил Каладзе, строительство новых корпусов на территории, принадлежащей муниципалитету, не требует согласия жителей, однако до заселения жителей в построенное здание необходимо их согласие.Какие инфраструктурные проекты будут реализованы в Тбилиси в 2023 году?>>"В случае, если эти люди не согласятся, мы предложим эти квартиры жителям других аварийных корпусов. Цель этого изменения - как можно быстрее передать жилплощади жителям, проживающим в аварийных домах", — сказал градоначальник.В начале 2022 года Каладзе анонсировал программу по замене старых аварийных зданий, на что из бюджета было выделено 20 миллионов лари. По последним данным мэрии, в столице 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе