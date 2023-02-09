https://sputnik-georgia.ru/20230209/derzkoe-ograblenie-banka-gruzii-obvinyaemomu-esebua-uzhestochili-obvinenie-274743601.html

Дерзкое ограбление "Банка Грузии": обвиняемому Эсебуа ужесточили обвинение

Дерзкое ограбление "Банка Грузии": обвиняемому Эсебуа ужесточили обвинение

Правоохранители искали обвиняемого в ограблении "Банка Грузии" более двух лет 09.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-09T22:58+0400

2023-02-09T22:58+0400

2023-02-09T23:02+0400

грузия

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прокуратура

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила новое обвинение Бадри Эсебуа, который обвиняется в совершении самого дерзкого ограбления банка в стране, "Банка Грузии", в 2020 году, говорится в сообщение ведомства. Эсебуа был задержан 8 февраля в селе Джихашкари (регион Самегрело - Земо Сванети) в доме родственника Омиане Джикия. Ему заочно предъявлены обвинения по четырем статьям УК Грузии: принуждение; незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боевых материалов; совершение террористического акта; захват заложников с целью терроризма. Дерзкое ограбление "Банка Грузии" – задержанный спустя годы Эсебуа не признает вины>>Новое обвинение также касается оружия – Эсебуа предъявили обвинение в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. В данном случае речь идет об оружии, обнаруженном в доме в селе Джихашкари, после задержания. Кроме оружия полиция также нашла паспорт де-факто республики Абхазия и рубли. Прокуратура намерена обратиться в суд для избрания Эсебуа меры пресечения по этому делу. Что касается нападения на филиал "Банка Грузии", то обвинения по этому делу Эсебуа предъявили еще в 2020 году, и теперь дело находится на рассмотрении в суде. Заседание назначено на 20 февраля. Дерзкое ограбление Вооруженное нападение и взятие заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) произошло 21 октября 2020 года. По данным следствия, Бадри Эсебуа в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, днем ворвался в банк и взял в заложники 43 человека. Спецоперация в Зугдиди длилась почти целый день. В итоге злоумышленник получил требуемые 500 тысяч долларов и освободил почти всех заложников. Нескольких он взял с собой и скрылся вместе с ними на полицейском автомобиле. Добравшись до пункта назначения, злоумышленник стер все следы из автомобиля, вышел из него и приказал заложникам уезжать оттуда без оглядки.Как задержали и где скрывался Бадри Эсебуа – версии>>МВД квалифицировало нападение на один из филиалов "Банка Грузии" в Зугдиди как террористический акт. Пока Бадри Эсебуа был в розыске, полиция задержала его брата, Бидзину Эсебуа, за незаконное приобретении, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В июле 2021 года он получил 4 года тюрьмы. Бидзину Эсебуа, по данным следствия, задержали 12 декабря 2020 года с двумя гранатами, патронами для автомата, спальным мешком, одеждой и продуктами, которые он вез для своего беглого брата. Полиция следила за ним, чтобы выйти на объявленного в розыск Бадри Эсебуа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, зугдиди, самегрело, происшествия, тбилиси, "банк грузии", прокуратура