https://sputnik-georgia.ru/20230209/dvukh-grazhdan-gruzii-vse-esche-ischut-pod-zavalami-v-turtsii-274720737.html

Двух граждан Грузии все еще ищут под завалами в Турции

Двух граждан Грузии все еще ищут под завалами в Турции

К этому времени удалось найти местоположение боле ста граждан Грузии 09.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Двух граждан Грузии ищут под завалами зданий, обрушившихся после мощных землетрясений в Турции, сообщил грузинский посол Георгий Джанджгава.Как передает телекомпания "Рустави-2", к этому времени удалось найти местоположение боле ста граждан Грузии, также сообщается о трех погибших гражданах Грузии. Шестого февраля на юго-востоке Турции произошло два мощных землетрясения: в 04:17 по местному времени магнитуда составила 7,7, а в 13:24 – 7,6, сообщило крупнейшее турецкое государственное информационное агентство "Анадолу". По данным грузинского Национального центра сейсмического мониторинга, магнитуда первого землетрясения была 7,8, а второго - 7,5. МИД Грузии после землетрясения открыл "горячую линию" в Турции>>Очаг землетрясения зафиксировали в провинции Кахраманмараш. В первом случае это было в 616 километрах от границы Турции с Грузией, а во втором - в 538 километрах. По последним данным, в результате разрушительных землетрясений в Турции погибли 12 873 человек, а количество раненых выросло до 62 937. Обрушилось более 5,5 тысячи зданий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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