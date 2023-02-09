https://sputnik-georgia.ru/20230209/espch-chastichno-udovletvoril-isk-eks-mera-tbilisi-protiv-gruzii-274735926.html
ЕСПЧ частично удовлетворил иск экс-мэра Тбилиси против Грузии
ЕСПЧ частично удовлетворил иск экс-мэра Тбилиси против Грузии
ЕСПЧ обязал государство выплатить Гиги Угулава 10 тысяч евро 09.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-09T19:11+0400
2023-02-09T19:11+0400
2023-02-09T19:48+0400
грузия
новости
политика
тбилиси
гиги угулава
еспч
европейский суд по правам человека
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/02/249905310_0:247:4928:3019_1920x0_80_0_0_2923a41719f38a50f95d1f9650223455.jpg
ТБИЛИСИ, 9 фев – Sputnik. Европейский суд по правам человека назвал законным арест и избрание меры пресечения экс-мэру Тбилиси Гиги Угулава, но признал нарушением конвенции по правам человека продление этого срока ареста на время следствия. В настоящее время Угулава находится на свободе. Дело касается событий 2014-2015 годов. Угулава в своей жалобе настаивал на том, что государство нарушило статьи Европейской конвенции по правам человека, гарантирующие право на свободу и неприкосновенность и устанавливающие пределы использования ограничения прав. Угулава был задержан 3 июля 2014 года. На второй день, 4 июля 2014 года, суд отправил его под арест на время следствия по делу об отмывании денег. Максимально допустимый срок заключения (9 месяцев) истекал 2 апреля 2015 года, но 15 марта 2015 года суд избрал меру пресечения в виде заключения по другому делу – о присвоении телекомпании "Имеди" после того, как 7 ноябре 2007 года туда вошел спецназ и вещание было прервано. Угулава вышел на свободу после решения Конституционного суда Грузии (16 сентября 2015 года), в котором экс-мэр доказал неконституционность той нормы Уголовно-процессуального кодекса, которая допускала избрания заключения в качестве меры пресечения по разным делам и тем самым продление ареста более чем на 9 месяцев. Что касается ЕСПЧ, он счел превышение максимального срока заключения в качестве меры пресечения нарушением права на свободу и неприкосновенность, и обязал государство выплатить Угулава 10 тысяч евро. Аргументы ЕСПЧВ заключении ЕСПЧ говорится, что до истечения срока заключения национальные суды Грузии не рассмотрели вопрос о том, было ли новое ходатайство о мере пресечения ответом на новые факты или же оно было просто фактическим продлением первоначального срока. Не были рассмотрены и доводы Угулава о необоснованности решения.В тоже время ЕСПЧ отклонил доводы Угулава о незаконности задержания и первой меры пресечения."В этом аресте и первоначальном постановлении о заключении не было никаких "скрытых мотивов". Общего политического контекста также было недостаточно, чтобы доказать, что первостепенной целью было воспрепятствование его участию в политике", – сказано в решении ЕСПЧ.При этом суд отметил, что Угулава не представил никаких доказательств того, что национальные суды не были достаточно независимыми от органов исполнительной власти или политических деятелей, комментировавших его дело."Суд пришел к заключению, что имеются достаточные доказательства того, что Угулава мог совершить рассматриваемые преступления, и поэтому его задержание было разумным", – говорится в решении. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/02/249905310_288:0:4641:3265_1920x0_80_0_0_6854dfa105d4b2698ba876f75f62ae08.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, тбилиси, гиги угулава, еспч, европейский суд по правам человека
грузия, новости, политика, тбилиси, гиги угулава, еспч, европейский суд по правам человека
ЕСПЧ частично удовлетворил иск экс-мэра Тбилиси против Грузии
19:11 09.02.2023 (обновлено: 19:48 09.02.2023)
ЕСПЧ обязал государство выплатить Гиги Угулава 10 тысяч евро
ТБИЛИСИ, 9 фев – Sputnik. Европейский суд по правам человека назвал законным арест и избрание меры пресечения экс-мэру Тбилиси Гиги Угулава, но признал нарушением конвенции по правам человека продление этого срока ареста на время следствия.
В настоящее время Угулава находится на свободе. Дело касается событий 2014-2015 годов. Угулава в своей жалобе настаивал на том, что государство нарушило статьи Европейской конвенции по правам человека, гарантирующие право на свободу и неприкосновенность и устанавливающие пределы использования ограничения прав.
Угулава был задержан 3 июля 2014 года. На второй день, 4 июля 2014 года, суд отправил его под арест на время следствия по делу об отмывании денег. Максимально допустимый срок заключения (9 месяцев) истекал 2 апреля 2015 года, но 15 марта 2015 года суд избрал меру пресечения в виде заключения по другому делу – о присвоении телекомпании "Имеди" после того, как 7 ноябре 2007 года туда вошел спецназ и вещание было прервано.
Угулава вышел на свободу после решения Конституционного суда Грузии (16 сентября 2015 года), в котором экс-мэр доказал неконституционность той нормы Уголовно-процессуального кодекса, которая допускала избрания заключения в качестве меры пресечения по разным делам и тем самым продление ареста более чем на 9 месяцев.
Что касается ЕСПЧ
, он счел превышение максимального срока заключения в качестве меры пресечения нарушением права на свободу и неприкосновенность, и обязал государство выплатить Угулава 10 тысяч евро.
Аргументы ЕСПЧ
В заключении ЕСПЧ говорится, что до истечения срока заключения национальные суды Грузии не рассмотрели вопрос о том, было ли новое ходатайство о мере пресечения ответом на новые факты или же оно было просто фактическим продлением первоначального срока. Не были рассмотрены и доводы Угулава о необоснованности решения.
"Такое решение требовало исключительной осторожности со стороны властей, чего не последовало", – сказано в решении суда.
В тоже время ЕСПЧ отклонил доводы Угулава о незаконности задержания и первой меры пресечения.
"В этом аресте и первоначальном постановлении о заключении не было никаких "скрытых мотивов". Общего политического контекста также было недостаточно, чтобы доказать, что первостепенной целью было воспрепятствование его участию в политике", – сказано в решении ЕСПЧ.
При этом суд отметил, что Угулава не представил никаких доказательств того, что национальные суды не были достаточно независимыми от органов исполнительной власти или политических деятелей, комментировавших его дело.
"Суд пришел к заключению, что имеются достаточные доказательства того, что Угулава мог совершить рассматриваемые преступления, и поэтому его задержание было разумным", – говорится в решении.