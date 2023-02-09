https://sputnik-georgia.ru/20230209/espch-chastichno-udovletvoril-isk-eks-mera-tbilisi-protiv-gruzii-274735926.html

ЕСПЧ частично удовлетворил иск экс-мэра Тбилиси против Грузии

ЕСПЧ частично удовлетворил иск экс-мэра Тбилиси против Грузии

ЕСПЧ обязал государство выплатить Гиги Угулава 10 тысяч евро 09.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-09T19:11+0400

2023-02-09T19:11+0400

2023-02-09T19:48+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев – Sputnik. Европейский суд по правам человека назвал законным арест и избрание меры пресечения экс-мэру Тбилиси Гиги Угулава, но признал нарушением конвенции по правам человека продление этого срока ареста на время следствия. В настоящее время Угулава находится на свободе. Дело касается событий 2014-2015 годов. Угулава в своей жалобе настаивал на том, что государство нарушило статьи Европейской конвенции по правам человека, гарантирующие право на свободу и неприкосновенность и устанавливающие пределы использования ограничения прав. Угулава был задержан 3 июля 2014 года. На второй день, 4 июля 2014 года, суд отправил его под арест на время следствия по делу об отмывании денег. Максимально допустимый срок заключения (9 месяцев) истекал 2 апреля 2015 года, но 15 марта 2015 года суд избрал меру пресечения в виде заключения по другому делу – о присвоении телекомпании "Имеди" после того, как 7 ноябре 2007 года туда вошел спецназ и вещание было прервано. Угулава вышел на свободу после решения Конституционного суда Грузии (16 сентября 2015 года), в котором экс-мэр доказал неконституционность той нормы Уголовно-процессуального кодекса, которая допускала избрания заключения в качестве меры пресечения по разным делам и тем самым продление ареста более чем на 9 месяцев. Что касается ЕСПЧ, он счел превышение максимального срока заключения в качестве меры пресечения нарушением права на свободу и неприкосновенность, и обязал государство выплатить Угулава 10 тысяч евро. Аргументы ЕСПЧВ заключении ЕСПЧ говорится, что до истечения срока заключения национальные суды Грузии не рассмотрели вопрос о том, было ли новое ходатайство о мере пресечения ответом на новые факты или же оно было просто фактическим продлением первоначального срока. Не были рассмотрены и доводы Угулава о необоснованности решения.В тоже время ЕСПЧ отклонил доводы Угулава о незаконности задержания и первой меры пресечения."В этом аресте и первоначальном постановлении о заключении не было никаких "скрытых мотивов". Общего политического контекста также было недостаточно, чтобы доказать, что первостепенной целью было воспрепятствование его участию в политике", – сказано в решении ЕСПЧ.При этом суд отметил, что Угулава не представил никаких доказательств того, что национальные суды не были достаточно независимыми от органов исполнительной власти или политических деятелей, комментировавших его дело."Суд пришел к заключению, что имеются достаточные доказательства того, что Угулава мог совершить рассматриваемые преступления, и поэтому его задержание было разумным", – говорится в решении. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, гиги угулава, еспч, европейский суд по правам человека