https://sputnik-georgia.ru/20230209/kak-zaschischayutsya-prava-potrebiteley-v-gruzii---otchet-agentstva-konkurentsii-274665151.html

Как защищаются права потребителей в Грузии - отчет Агентства конкуренции

Как защищаются права потребителей в Грузии - отчет Агентства конкуренции

С 1 ноября 2022 года любой житель страны может подать жалобу в Агентство конкуренции по поводу нарушения своих прав при покупке товара 09.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-09T07:01+0400

2023-02-09T07:01+0400

2023-02-09T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев— Sputnik. Агентство конкуренции с 1 ноября 2022 года по 31 января 2023 года получило 122 жалобы на нарушение прав потребителей, из которых изучается 70, говорится в информации агентства. С 1 ноября 2022 года любой житель страны может подать жалобу в Агентство конкуренции по поводу нарушения своих прав при покупке товара. По данным агентства, 82% жалоб касались фактов онлайн торговли, и только 18% - приобретения вещи на месте. При этом 95% жалоб приходится на Тбилиси. Агентство конкуренции защитило клиентов компании по доставке товаров >>На данный момент подтверждено одно нарушение. Агентство отмечает, что треть всех жалоб касается возвращения оплаты, еще 27% - замены или ремонта поврежденного товара, а 7% - возвращения приобретенного товара. Агенство отмечает, что введения в заблуждение по поводу товаров касаются 17% всех жалоб. Исследование рынка топлива в Грузии подходит к концу – Агентство конкуренции >>Большая часть жалоб касается оптовой и розничной торговли, еще 17% - транспорт и склады, а 2% - информация и коммуникация. За три месяца агентство конкуренции оформила уже 14 соглашений с компаниями о взятии обязательств в отношении потребителей, что означает смену внутренней политики торгующими компаниями и восстановление прав пострадавших потребителей. В случае выявления нарушения Агентство вправе потребовать исправление нарушения, в случае невыполнения этих требований компании грозит штраф.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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