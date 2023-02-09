https://sputnik-georgia.ru/20230209/nedochety-v-zakone-ispravleny--minyust-o-reshenii-espch-po-delu-eks-mera-tbilisi-274743413.html

Недочеты в законе исправлены – Минюст о решении ЕСПЧ по делу экс-мэра Тбилиси

Недочеты в законе исправлены – Минюст о решении ЕСПЧ по делу экс-мэра Тбилиси

Министерство юстиции подчеркнуло, что ЕСПЧ разделил позицию государства о законности непосредственно ареста Угулава 09.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-09T23:15+0400

2023-02-09T23:15+0400

2023-02-09T23:15+0400

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еспч

министерство юстиции грузии

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ТБИЛИСИ, 9 фев – Sputnik. Грузия уже решила все проблемные вопросы, на которые указал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), установив факт нарушения Европейской конвенции в отношении экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава в 2015 году из-за срока его ареста, говорится в заявлении министерства юстиции Грузии.ЕСПЧ постановил, что срок заключения, избранного в качестве меры пресечения для Угулава, не должен был превышать девять месяцев. Там же сказано, что национальные суды не рассмотрели вопрос о том, было ли ходатайство о мере пресечения по другому делу ответом на новые факты или же оно было просто фактическим продлением первого срока.ЕСПЧ обязал государство выплатить Угулава 10 тысяч евро за нарушение права на свободу и неприкосновенность. Угулава был задержан 3 июля 2014 года. На второй день, 4 июля 2014 года, суд отправил его под арест на время следствия по делу об отмывании денег. Максимально допустимый срок заключения (9 месяцев) истекал 2 апреля 2015 года, но 15 марта 2015 года суд избрал меру пресечения в виде заключения по другому делу – о присвоении телекомпании "Имеди" в 2007 году.Минюст Грузии доволен решением ЕСПЧ по делу обвиняемого в терроризме>>Минюст отметил, что на основании решения Конституционного суда Грузии была изменена практика избрания меры пресечения по параллельным уголовным дела. Более того, согласно действующему на сегодня законодательству, автоматически раз в два месяца происходит пересмотр необходимости продления заключения.Угулава вышел на свободу именно после решения Конституционного суда Грузии (от 16 сентября 2015 года), в котором экс-мэр доказал неконституционность той нормы Уголовно-процессуального кодекса, которая допускала избрание заключения в качестве меры пресечения по разным делам и тем самым продление ареста более чем на 9 месяцев.Что касается самого факта ареста Угулава, министерство юстиции подчеркнуло, что ЕСПЧ разделил позицию государства о его законности, так как были обоснованные подозрения, подтвержденные уликами. Также Минюст подчеркнул то, что суд не разделил мнения Угулава о его политическом преследовании. "Европейский суд опроверг аргумент истца в связи с тем, что главным мотивом проведения расследования и в контексте использования заключения было его отстранение от политической жизни", – говорится в заявлении. Там же сказано, что ЕСПЧ разъяснил, что высокий политический статус не является иммунитетом от уголовной ответственности и подчеркнул независимость грузинских судов при принятии решений. Уголовные дела УгулаваГиги Угулава был одним из самых активных политиков в команде третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. В 2005-2013 годы был мэром Тбилиси, при этом последний год – уже при власти "Грузинской мечты".В конце декабря 2013 года Угулава был отстранен от должности после предъявленного обвинения в растрате средств. Позже добавилось обвинение в создании фиктивных рабочих мест, по которому в итоге Угулава провел за решеткой 2 года и 7 месяцев.Раскол в "Европейской Грузии": вслед за Бакрадзе и Угулава уходят и другие лидеры>>Выйдя на свободу в начале 2017 года, Угулава присоединился к "Европейской Грузии", которую основали отколовшиеся от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" авторитетные политики. В этой партии он задержался ненадолго – до апреля 2021 года.В 2020 году Угулава вновь попал за решетку. Верховный суд приговорил его к трем годам и двум месяцам лишения свободы по делу о растрате 48 миллионов лари из Фонда развития Тбилиси в 2011-2012 годах. Согласно материалам дела, эти деньги шли на финансирование координаторов "Нацдвижения".Невиновен – суд оправдал экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава>>В мае 2020 года Угулава был помилован по этому делу и вышел на свободу.В 2015 году суд оправдал Угулава по делу о присвоении телекомпании "Имеди" миллиардера Бадри Патаркацишвили, а в 2020 году – по делу о драке в Тбилисском международном аэропорту.Угулава все еще проходит обвиняемым по делу о разгоне акции 7 ноября и присвоении Мтацминдского парка, принадлежавшего семье Патаркацишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, гиги угулава, еспч, министерство юстиции грузии