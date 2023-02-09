https://sputnik-georgia.ru/20230209/pozor-i-izdevatelstvo--kobakhidze-rezko-otvetil-na-prizyv-ukrainy-274720971.html

"Позор и издевательство" – Кобахидзе резко ответил на призыв Украины

"Позор и издевательство" – Кобахидзе резко ответил на призыв Украины

По словам политика, из девяти тысяч заключенных в Грузии у Саакашвили оказалась самая хрупкая психика 09.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-09T11:51+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал позорными заявления украинской стороны по поводу осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.МИД Украины ранее расценил отказ грузинского суда освобождать Саакашвили по состоянию здоровья как сведение нынешними властями страны счетов с ним и призвал передать его Украине. Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что продолжит защищать интересы гражданина Украины, который "должен быть освобожден". По его словам, из девяти тысяч заключенных в Грузии у Саакашвили оказалась самая хрупкая психика."Мы говорим о невообразимых вещах. Даже позор, что нам приходится говорить на подобные темы", - подчеркнул Кобахидзе. Лидер "Грузинской мечты" также напомнил о предложении министра юстиции Рати Брегадзе привести любого иностранного врача. По словам Кобахидзе, в Грузии есть любая аппаратура и все условия для полноценного лечения пациента. "Что остается – ничего. Единственное что остается – это грузинский воздух. Если воздух Грузии негативно влияет на его здоровье, этого я не знаю. Или обязательно, чтобы он глотал польский или украинский воздух? Разве это не издевательство, когда украинская сторона говорит отпустить его для лечения на Украину", - отметил Кобахидзе. Семья и защита экс-президента многие месяцы настаивают на том, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. Сколько получают лоббисты Саакашвили? Обнародован контракт с американской компанией>>Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными. На последнем судебном заседании по делу юрист Специальной пенитенциарной службы Минюста заявил, что свидетели защиты как грузинские, так и зарубежные эксперты, утверждая в суде, что Саакашвили тяжело болен, не смогли привести должные аргументы и доказательства. И это порождает вопросы касательно объективности и добросовестности специалистов. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Президент призвала Саакашвили освободить Грузию и оппозицию из плена>>С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, украина, тбилиси, киев, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, грузинская мечта, рати брегадзе, специальная пенитенциарная служба