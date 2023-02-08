https://sputnik-georgia.ru/20230208/skolko-poluchayut-lobbisty-saakashvili-obnarodovan-kontrakt-s-amerikanskoy-kompaniey-274690724.html

Сколько получают лоббисты Саакашвили? Обнародован контракт с американской компанией

Сколько получают лоббисты Саакашвили? Обнародован контракт с американской компанией

Большая часть денег ушла на американских врачей, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили 08.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-08T14:22+0400

2023-02-08T14:22+0400

2023-02-08T14:38+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Семья осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование интересов сына более 917,1 тысячи долларов. Информация обнародована на сайте министерства юстиции США. Мать Саакашвили Гиули Аласания подписала контракт с Akerman LLP, чтобы она помогла в деле об освобождении из-под стражи ее сына.Делом Саакашвили с июля 2022 года занимался представитель компании Массимо Д'Анджело. Большую часть суммы, которую семья Саакашвили перечислила Akerman LLP, а именно 300 тысяч долларов, компания заплатила зарубежным экспертам, которые обследовали Саакашвили и подготовили заключения о состоянии его здоровья. Так эксперт в сфере судебной психиатрии Эрик Голдсмит получил более 75,8 тысячи долларов, гастроэнтеролог Стюарт Финкель – более 79 тысяч долларов, невролог Шахин Эммануэль Лахан – около 107,4 тысячи долларов, хирург-ортопед Джеймс Коби – более 2,9 тысячи долларов, токсиколог Дэвид Смит – 11,2 тысячи долларов. Саакашвили остался за решеткой - реакция экс-президента Грузии и планы адвокатов>>Все они, выступая в суде по вопросу освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья, заявили, что он тяжело болен, что лечение в нынешних условиях неэффективно и он срочно нуждается в переводе в одну из специализированных клиник за рубежом. В противном случае, по словам американских экспертов, экс-президент Грузии может умереть. Кроме того, компания Akerman LLP заплатила 35 тысяч долларов компании GP International LLC, с которой Аласания подписала контракт в декабре 2022 года и в январе 2023 года, для проведения активной кампании в поддержку Саакашвили в международных СМИ. Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными. Парламент Грузии останется дееспособным – спикер о бойкоте "Нацдвижения">>На последнем судебном заседании по делу юрист Специальной пенитенциарной службы Минюста заявил, что свидетели защиты - как грузинские, так и зарубежные эксперты, утверждая в суде, что Саакашвили тяжело болен, не смогли привести должные аргументы и доказательства. И это порождает вопросы касательно объективности и добросовестности специалистов. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Президент советует Саакашвили освободить Грузию и оппозицию из плена>>С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, украина, сша, тбилиси, михаил саакашвили, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, специальная пенитенциарная служба, тбилисский городской суд